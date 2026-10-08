به گزارش خبرنگار مهر، محسن ولی عصر پنجشنبه در هجدهمین نشست مجمع عمومی سالیانه خیرین کشور که با حضور حبیب الله بوربور بنیان گذار نهضت مدرسه سازی و جمعی از خیران فعال در حوزه‌های مختلف آموزشی، درمانی، خدماتی و ورزشی برگزار شد، اظهار کرد: تشکیل مجمع خیرین کشور و استمرار اهداف و فعالیت هایش همواره یکی تأکیدات ویژه رهبر شهید در شورای عالی اجتماعی کشور بود و حالا می‌دانیم که فعالیت‌های خیرخواهانه مردمی به عنوان میراث عظیم رهبر شهید ایران در تاریخ ثبت خواهد شد.

مدیرعامل مجمع خیرین کشور افزود: با گسترش روزافزون زمینه‌های مشارکت مردمی، حالا ما با شرایطی مواجه هستیم که اقشار مختلف مردم در سهم‌های مختلف در پروژه‌های زیرساختی کشور فعالیت می‌کنند. به همین دلیل هیچ قطعیتی از تعداد دقیق اعضای جامعه خیرین کشور وجود ندارد. با این حال، براساس آخرین آمارهای رسمی درحال حاضر حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ خیر شناخته شده به‌عنوان اعضای مجمع خیرین کشور درحال فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اگر کسی تمام توانش به اندازه یک آجر برای مدرسه‌سازی باشد و پای کار بیاید، اجر و ارزشش به مراتب بیشتر است از کسی که بخش کوچکی از توان مالی خود را به حوزه‌های خیرخواهانه اختصاص می‌دهد. بر همین اساس، در جریان ۱۷ دوره دوساله که از فعالیت مجمع خیرین کشور می‌گذرد، ما همیشه بر مردمی سازی پروژه‌ها و فعالیت‌ها تأکید داشته‌ایم و بخش قابل توجهی از هزار مصوبه مجمع، متمرکز بر تسهیل زمینه مشارکت‌های خیرخواهانه برای مردم است.

ولی ادامه داد: خیران کشور در هر نقطه متمرکز بر حوزه‌ای هستند که عقب‌ماندگی، کسری، نقص و ضعف وجود داشته باشد. به همین دلیل، زمانی پروژه‌های مدرسه سازی به اولویت مجمع تبدیل می‌شود، زمانی پروژه‌های درمانی و حالا با توسعه زیرساخت‌های آموزشی بر ایمن سازی دانش آموزان و افزایش سلامت عمومی متمرکز هستیم.

مدیرعامل مجمع خیرین کشور تصریح کرد: فراتر از سرمایه گذاری، خیران در شرایط کنونی بر شناسایی ظرفیت‌ها، نیازها و اتصال این‌دو به یکدیگر متمرکز هستند. ازجمله این نیازها هم طرح غربالگری ۱۷ میلیون دانش‌آموز کشور برای پیشگیری از ابتلای آنان به بیماری‌های خاص است که در سایه تعامل با هلال احمر، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و نهادهای مسئول دیگر، ان شاء الله از استان خراسان رضوی آغاز شود و به سراسر کشور تسری پیدا کند.

وی گفت: براساس برنامه ریزی‌ها مقرر شده هر پزشکی که پای‌کار بیاید، وزارت بهداشت در فرآیند اخذ پروانه طبابت او تسهیل گری کند، انجمن چشم‌پزشکان ماهیانه ۱۰هزار عینک برای دانش آموزان بی بضاعت تقبل کند و به پرچمداری فراکسیون خیرین در مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و قوه قضاییه، جزئیات فنی طرح تا تکمیل آن برای آخرین دانش آموز کشور ادامه یابد.