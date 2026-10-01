به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه همایش تکریم بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ سالمند تحت حمایت کمیته امداد سراسر کشور که در اردوگاه ثامن‌الائمه(ع) مشهد برگزار شد، اظهار کرد: افتخار بزرگی است که امروز در جمع پدران و مادرانی حضور داریم که از سراسر کشور در این همایش و اردوی زیارتی شرکت کرده‌اند.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: در چند روز برگزاری این برنامه، فعالیت‌ها و برنامه‌های متنوعی برای سالمندان اجرا شد و گزارش کاملی از این برنامه‌ها نیز ارائه شد.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل این نهاد بیان کرد: کمیته امداد به برکت نفس قدسی امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۷ شکل گرفت و مأموریت اساسی آن رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان جامعه است و این نهاد در طول سال‌های فعالیت خود به سمت بالندگی و توسعه خدمات حرکت کرده است.

صباغیان با اشاره به جایگاه سالمندان در جامعه اظهار کرد: یکی از گروه‌هایی که باید در کمیته امداد همواره مورد توجه ویژه قرار گیرند، سالمندان هستند و لازم است موضوع سالمندی را به عنوان یک ارزش مورد توجه قرار دهیم.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: سالمندی در فرهنگ و نگاه اسلامی دارای ارزش و جایگاه ویژه‌ای است و سالمندان علاوه بر اینکه شایسته دریافت حمایت و خدمات هستند، می‌توانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.

تجربه سالمندان؛ سرمایه‌ای برای نسل جوان

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه سالمندان گفت: سالمندان گنجینه‌ای از تجربه‌های ارزشمند هستند؛ تجربیاتی که به آسانی به دست نیامده است و جوانان و نوجوانان می‌توانند از تجربه‌های زیسته آنان استفاده و بهره کافی را از این سرمایه ارزشمند دریافت کنند.

صباغیان افزود: سالمندان امروز نیز می‌توانند در جامعه مؤثر باشند و حتی با دعای خیر خود از جوانان، خانواده‌ها، جامعه و مسئولانی که در حال خدمت هستند، حمایت کنند.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به نقش سالمندان در تحکیم خانواده بیان کرد: در بسیاری از موارد، جوانانی که در زندگی مشترک خود با مشکلات و اختلافاتی مواجه می‌شوند، با نصیحت و ورود مؤثر پدران و مادران و استفاده از تجربه آنان می‌توانند مشکلات خود را برطرف کرده و زندگی شیرین‌تری داشته باشند.

وی تأکید کرد: بنابراین ما وظیفه داریم به موضوع سالمندی به عنوان یک ارزش نگاه کنیم و زمینه حضور مؤثر سالمندان در جامعه و خانواده را فراهم کنیم.

صباغیان با اشاره به خدمات کمیته امداد به سالمندان گفت: در این نهاد، توجه به سالمندان در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود و در حوزه معیشت، بهداشت و درمان، تأمین لوازم ضروری زندگی و مسکن، خدمات ویژه‌ای برای این گروه در نظر گرفته شده است.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: موضوع مسکن سالمندان نیز به صورت ویژه مورد توجه قرار دارد و در تأمین منابع و بودجه مورد نیاز، برای ارائه خدمات به این گروه پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های زیارتی برای سالمندان تحت حمایت اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که در سراسر کشور دنبال می‌شود، اعزام مددجویان سالمند به سفرهای زیارتی است و در حال حاضر برنامه سفر زیارتی کربلا و نجف نیز برای مددجویان در حال اجراست.

صباغیان با اشاره به جایگاه زیارت در تقویت روحیه سالمندان افزود: امیدواریم همه سالمندان تحت حمایت بتوانند از فرصت سفرهای زیارتی بهره‌مند شوند و این برنامه‌ها زمینه‌ساز نشاط و آرامش روحی آنان باشد.