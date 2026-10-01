حجت‌الاسلام سیدعباس مهندسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن مراسم قالیشویان اظهار کرد: حضرت سلطانعلی با حضور خود معارف قرآنی را به مردم این منطقه آموزش داد و مردم این خطه با بصیرت، نیاز به معنویت را همچون غذای جسم احساس کردند.

وی با اشاره به درخواست مردم فین کاشان از امام محمد باقر(ع) برای اعزام معلم قرآن افزود: امامزادگان معدن نور هستند و معارف آسمانی را به مردم رسانده‌اند و فرهنگ امروز ما ثمره تلاش آنان است.

این پژوهشگر مذهبی، هجرت و جهاد فی‌سبیل‌الله را از ویژگی‌های مهم حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) دانست و گفت: آن حضرت با وجود دوری از بستگان خود در مدینه، برای تبلیغ دین خدا و تعلیم قرآن هجرت کرد و با مال و جان خود در مسیر اقامه دین جهاد کرد.

وی با اشاره به تشابه حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) با امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: امام صادق(ع) فرمودند هرکس برادرش در اردهال را زیارت کند، گویی جد ما سیدالشهدا(ع) را در کربلا زیارت کرده است.

حجت الاسلام مهندسی با بیان اینکه مردم امروز نیز در مسیر جهاد قرار دارند، گفت: مجاهد فی‌سبیل‌الله تنها رزمندگان میدان جنگ نیستند و مردم امروز نیز با ایستادگی و مقاومت جهاد می‌کنند.

وی با اشاره به استمرار فرهنگ حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) پس از ۱۳۰۰ سال، تصریح کرد: مراسم قالیشویان نقشه راه ولایت‌مداری امروز ماست و فرهنگ جهاد و دشمن‌شناسی آن حضرت را برای نسل امروز تبیین می‌کند.

این پژوهشگر مسائل مذهبی با تأکید بر دشمن‌شناسی حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) اظهار کرد: آن حضرت دشمن‌ستیز بود و فرهنگ عزت و ایستادگی او باید در جامعه امروز نیز مورد توجه قرار گیرد.