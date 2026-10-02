به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی صبح جمعه در مراسم آیین سنتی ـ مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال، با اشاره به جایگاه حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع)، اظهار کرد: بزرگداشت این امامزاده واجب‌التکریم زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که محبت به اهل‌بیت(ع) در رفتار و سبک زندگی مردم نیز نمود پیدا کند.

وی با بیان اینکه حضرت سلطانعلی(ع) فرزند بلافصل امام محمد باقر(ع) و از شخصیت‌های برجسته خاندان اهل‌بیت(ع) است، افزود: آن حضرت سه سال به عنوان مبلغ و نایب خاص امام معصوم در این منطقه فعالیت کرد و در مسیر انجام وظیفه دینی خود در برابر دشمن ایستاد و به شهادت رسید.

این استاد حوزه و دانشگاه، آیین قالیشویان را جلوه‌ای از پیوند اعتقادات دینی و زندگی اجتماعی مردم دانست و گفت: حضور مردم در این مراسم، نشان‌دهنده استمرار محبت و ارادت آنان به اهل‌بیت(ع) است؛ اما این محبت باید از فضای مراسم فراتر برود و در روابط اجتماعی، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و رفتار روزمره مردم نیز دیده شود.

وی با اشاره به نقش امامزادگان در فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، تأکید کرد: جامعه امروز به الگوهای اخلاقی و رفتاری نیاز دارد و شخصیت‌هایی همچون حضرت سلطانعلی(ع) می‌توانند برای نسل جوان الگوی ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به ارزش‌های دینی باشند.

حجت الاسلام رفیعی گفت: نصرت اهل‌بیت(ع) تنها با ابراز محبت تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه گاهی در قالب کمک مالی، گاهی با کار علمی و گاهی با رفتار و عمل اجتماعی خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین باید تلاش کنیم اخلاق و سیره حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) را از مراسم قالیشویان به متن زندگی خود منتقل کنیم.

وی افزود: آیین قالیشویان نباید تنها به برگزاری یک مراسم در یک زمان و مکان خاص محدود شود، بلکه باید آیینی برای پیوند جامعه با اخلاق و سیره اهل‌بیت(ع) تبدیل شود.