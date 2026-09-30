ابوالفضل ساروقیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به زائران و شرکت‌کنندگان در آیین سنتی ـ مذهبی قالیشویان خبر داد و اظهار کرد: به منظور تسهیل حضور شهروندان و زائران در مراسم قالیشویان و ارائه خدمات شایسته به شرکت‌کنندگان، ناوگان حمل‌ونقل عمومی کاشان طی دو روز پنجشنبه و جمعه در مسیرهای تعیین‌شده فعال خواهد بود.

وی افزود: روز جمعه، ۳۰ دستگاه اتوبوس از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ از میدان ۱۵ خرداد به سمت مشهد اردهال و بالعکس، وظیفه جابه‌جایی زائران شهید اردهال را بر عهده خواهند داشت.

شهردار کاشان ادامه داد: همزمان با روز برگزاری مراسم قالیشویان نیز ۱۰ دستگاه تاکسی، پنج دستگاه ون و سه دستگاه اتوبوس به‌صورت رایگان در محدوده پارکینگ تا گیت ورودی حرم مطهر حضرت علی‌بن‌باقر(ع) به زائران و شرکت‌کنندگان خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی همچنین از ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در روز پنجشنبه نهم مهرماه خبر داد و گفت: ناوگان حمل‌ونقل عمومی از میدان ولیعصر(عج) برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم قالیشویان در نظر گرفته شده است.

ساروقیان تأکید کرد: هدف از این برنامه، تسهیل دسترسی زائران، کاهش مشکلات تردد و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور شهروندان و میهمانان در آیین سنتی ـ مذهبی قالیشویان است.