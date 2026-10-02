خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - هادی نجف زاده: یکی از سنت‌های آیین سنتی ـ مذهبی قالیشویان شستشوی قالی توسط اهالی روستای خاوه است.

اهالی روستای خاوه با حفظ یکی از سنت‌های دیرینه این مراسم، قالی ویژه آیین را آماده می‌کنند؛ قالی‌ای که در ادامه مراسم به اهالی فین تحویل داده می‌شود تا بخش اصلی آیین قالیشویان را اجرا کنند.

این مشارکت، بخشی از زنجیره‌ای از سنت‌ها و نقش‌های تاریخی مردم منطقه در برگزاری قالیشویان است؛ آیینی که قرن‌هاست با نام حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) و فرهنگ ارادت به اهل‌بیت(ع) گره خورده است.

قالیشویان فقط یک مراسم نیست؛ روایت زنده‌ای از ایمان، همدلی و میراثی است که نسل به نسل منتقل شده و هنوز مردم منطقه خود را حافظ و ادامه‌دهنده آن می‌دانند.