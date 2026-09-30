برنامه های برنامه قالیشویان مشهد اردهال کاشان اعلام شد

حسین یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های آیین سنتی مذهبی قالیشویان را که همزمان با دومین جمعه مهر برگزار می‌شود، اعلام شد.

وی ابراز کرد: برنامه‌های این آیین از شب چهارشنبه ۸ مهر آغاز می‌شود و در نخستین شب، حجت‌الاسلام سیدعباس مهندسی سخنرانی و حاج محمد بذری مداحی خواهد کرد.

مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت علی بن باقر(ع) افزود: در شب پنجشنبه ۹ مهر نیز حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری سخنرانی و حاج حسن شالبافان به مداحی می‌پردازد.

به گفته وی مراسم اصلی قالیشویان روز جمعه ۱۰ مهر برگزار خواهد شد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رفیعی سخنرانی و سیدمهدی میرداماد مداحی این مراسم را بر عهده خواهند داشت.

یزدی افزود: آیین قالیشویان روز جمعه به صورت زنده از شبکه‌های سه سیما، قرآن و اصفهان برای مخاطبان پخش خواهد شد.