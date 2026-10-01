قالیشویان نماد است و باید همراه با شعور باشد

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری شامگاه پنجشنبه در آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) با اشاره به هواپرستی و وابستگی برخی افراد اظهار کرد: انسان باید از شر نفس خود به خدا پناه ببرد، چراکه اگر نفس خدای انسان شود، حتی اگر فرزند پیامبر باشد، دچار انحراف خواهد شد.

وی با اشاره به همراهی مردم این منطقه با حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) تا زمان شهادت، افزود: خداوند حجت آخر را حفظ کرده و تا زمانی که امت به درجه شناخت حق نرسیده باشند، ظهور آن حضرت محقق نمی‌شود و زمانی که به این شناخت برسیم، پای حق می‌ایستیم.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اگر مردم پای کار بیایند، خداوند نصرت خود را عطا می‌کند، گفت: اگر در زمان حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) «جاء الحق» اتفاق می‌افتاد، آن حضرت به شهادت نمی‌رسیدند؛ بنابراین قالیشویان یک نماد است و این نماد باید همراه با شعور باشد.

وی با اشاره به شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» در انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز باید بررسی کنیم علم حق در دستان چه کسی است و در برابر تهدیدات، اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری استمرار حضور در میدان، رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ، صبر و مقاومت، اطاعت از ولایت، توسل به اهل بیت(ع) و امامزادگان و استغاثه به درگاه الهی را از مصادیق «جاء الحق» عنوان کرد.