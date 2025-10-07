عبدالرحیمی: آیین قالیشویان مشهد اردهال با فعالیت۱۶ موکب برگزار شد

غلامعلی عبدالرحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین سنتی و مذهبی قالیشویان مشهد اردهال به یاد حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر(ع)، با حضور گسترده زائران، مردم مؤمن و دوستداران اهل‌بیت(ع) در دومین جمعه مهرماه برگزار شد.

وی ابراز کرد: در این مراسم معنوی ۱۶ موکب پذیرایی شامل هشت موکب اربعین حسینی وابسته به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و هشت موکب مردمی از صبح روز پنج‌شنبه تا عصر جمعه به زائران خدمت‌رسانی کردند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کاشان تصریح کرد: بر اساس گزارش ستاد برگزاری، در طول این دو روز بیش از ۷۰ هزار وعده غذایی شامل صبحانه، میان‌وعده، ناهار، شام و عصرانه میان زائران توزیع شد.

وی افزود: در بخش صبحانه، ۱۶ هزار و ۲۰۰ وعده شامل املت، تخم‌مرغ، عدسی، نان و پنیر، سیب‌زمینی، نان شیرین، حلوا و پنیر ارائه و میان‌وعده‌ها نیز شامل شربت، هندوانه، انواع چای سنتی (به، هل، دارچین، گل، کاکوتی، نبات)، آش رشته، نان عباس‌علی و حلوا بود.

عبدالرحیمی خاطرنشان کرد: برای ناهار روز پنج‌شنبه ۱۳ هزار و ۲۰۰ وعده از غذاهایی چون ساندویچ فلافل، مرغ، سوسیس بندری، گوشت و لوبیا، برنج با گوشت و نخود و عدس‌پلو میان زائران توزیع شد. همچنین در وعده شام، ۴۱ هزار و ۴۰۰ پرس فلافل و قیمه در میان زائران پخش گردید.

وی تاکید کرد: مراسم امسال با نظم و شکوه ویژه‌ای برگزار شد و جلوه‌ای از ایمان، همدلی و خدمت عاشقانه مردم و موکب‌داران به زائران حضرت سلطان علی(ع) را به نمایش گذاشت.