  1. استانها
  2. گیلان
۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

تداوم حضور تالشی ها در شب دویست و پانزدهم

تداوم حضور تالشی ها در شب دویست و پانزدهم

تالش- مردم تالش در شب دویست و پانزدهم با حضور در میدان، بر دفاع از وطن تاکید کردند.

دریافت 8 MB

فیلم: هاجر نخستین

کد مطلب 6964959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها