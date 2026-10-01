https://mehrnews.com/x3dcS3 ۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6964959 استانها گیلان استانها گیلان ۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ تداوم حضور تالشی ها در شب دویست و پانزدهم تالش- مردم تالش در شب دویست و پانزدهم با حضور در میدان، بر دفاع از وطن تاکید کردند. دریافت 8 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 6964959 کپی شد مطالب مرتبط دویستوپانزدهمین شب اجتماع مردم سنندج در حمایت از نیروهای مسلح حضور دویستوپانزدهم مردم آستانه اشرفیه در تجمعات؛ «در میدان میمانیم» موج دویست و نوزدهم حضور تالشی ها در میدان روایت مهر از دویست و پانزده شب ایستادگی مردم رشت در میدان برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور تالش
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