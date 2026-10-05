https://mehrnews.com/x3dfBk ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ کد مطلب 6969089 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ موج دویست و نوزدهم حضور تالشی ها در میدان تالش- در این ویدئو شاهد موج دویست و نوزدهم حضور مردم تالش در میدان هستید. دریافت 8 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 6969089 کپی شد مطالب مرتبط بارشهای ۵۰ میلیمتری در راه نوار شمال کشور تداوم حضور تالشی ها در شب دویست و پانزدهم دویست و نوزده شب ایستادگی مردم مبعوث شده رشت به روایت تصویر تداوم حضور تالشیها در شب دویست و چهاردهم اِلنینو در کمین باغات گیلان؛ کشاورزان چگونه از محصول خود محافظت کنند؟ ۲۱۹ شب حماسه و شور در کلاچای؛ میدان داری ادامه دارد قرار دویست و بیستم مردم تالش زیر بارش رحمت الهی ۲۱۹ شب اتحاد، همدلی و عشق به وطن مردم انقلابی ارومیه در خیابان برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور تالش
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