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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

موج دویست و نوزدهم حضور تالشی ها در میدان

موج دویست و نوزدهم حضور تالشی ها در میدان

تالش- در این ویدئو شاهد موج دویست و نوزدهم حضور مردم تالش در میدان هستید.

دریافت 8 MB

فیلم: هاجر نخستین

کد مطلب 6969089

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