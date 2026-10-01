محمدعلی ویشکایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور، هشدار نارنجی شماره ۵۴ با پیش‌بینی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت برای روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ صادر شده و استان گیلان نیز در محدوده اثر این سامانه قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران گیلان، با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول اضافه کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها باید ضمن حفظ آمادگی کامل، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه جوی انجام دهند.

وی با اشاره به احتمال افزایش روان‌آب و آبگرفتگی در برخی مناطق افزود: بازگشایی دهانه پل‌ها، پاکسازی کانال‌ها و مسیرهای عبور آب و بررسی نقاط مستعد آبگرفتگی باید پیش از تشدید بارش‌ها در دستور کار دستگاه‌های مربوط قرار گیرد.

هشدار درباره تردد در حاشیه رودخانه‌ها

مدیرکل مدیریت بحران گیلان از شهروندان خواست با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند.

وی همچنین بر پرهیز از سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های طبیعت‌ گردی در زمان فعالیت سامانه جوی تأکید کرد و گفت: شهروندان از توقف خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، سازه‌های ناپایدار و درختان فرسوده نیز خودداری کنند.

کشاورزان برای برداشت محصولات شتاب کنند

ویشکایی با اشاره به احتمال وزش باد شدید موقت، خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی شد و از کشاورزان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، نسبت به تسریع در برداشت محصولات کشاورزی اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران گیلان در پایان بر تداوم آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با آمادگی کامل، نسبت به پایش مستمر شرایط و مدیریت حوادث احتمالی ناشی از فعالیت سامانه جوی اقدام کنند.