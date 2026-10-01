به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی در تشریح این خبر گفت: بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، از روز جمعه سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می‌شود که بخش‌هایی از غرب و شمال‌غرب، سواحل دریای خزر، دامنه و ارتفاعات البرز و استان‌های حاشیه زاگرس را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: در نواحی جنوبی کشور از جمله بخش‌هایی از استان‌های فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان نیز بارش پیش‌بینی شده و روز شنبه دامنه فعالیت سامانه به بخش‌هایی از جنوب‌غرب کشور از جمله خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، همچنین غرب، شمال‌غرب، سواحل دریای خزر و به‌تدریج شمال‌شرق کشور گسترش می‌یابد.

کبادی با اشاره به شدت گرفتن بارش‌ها در ارتفاعات شمال استان‌های البرز، تهران و سمنان گفت: احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به مواج و متلاطم بودن بخش‌های شمالی خلیج فارس در روزهای جمعه و شنبه، از آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی واکنش سریع و پایگاه امدادونجات هلال‌احمر در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی خبر داد.

کبادی از هم‌وطنان خواست با توجه به شرایط جوی، از صعود به ارتفاعات و حضور در مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و از تردد و توقف در مسیرهای مستعد سیلاب پرهیز کنند.

وی در خاتمه بیان داشت: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.