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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۴

آماده‌باش نیروهای عملیاتی هلال‌احمر درپی ورود سامانه بارشی جدید

آماده‌باش نیروهای عملیاتی هلال‌احمر درپی ورود سامانه بارشی جدید

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی درپی ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی در تشریح این خبر گفت: بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، از روز جمعه سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می‌شود که بخش‌هایی از غرب و شمال‌غرب، سواحل دریای خزر، دامنه و ارتفاعات البرز و استان‌های حاشیه زاگرس را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: در نواحی جنوبی کشور از جمله بخش‌هایی از استان‌های فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان نیز بارش پیش‌بینی شده و روز شنبه دامنه فعالیت سامانه به بخش‌هایی از جنوب‌غرب کشور از جمله خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، همچنین غرب، شمال‌غرب، سواحل دریای خزر و به‌تدریج شمال‌شرق کشور گسترش می‌یابد.

کبادی با اشاره به شدت گرفتن بارش‌ها در ارتفاعات شمال استان‌های البرز، تهران و سمنان گفت: احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به مواج و متلاطم بودن بخش‌های شمالی خلیج فارس در روزهای جمعه و شنبه، از آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی واکنش سریع و پایگاه امدادونجات هلال‌احمر در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی خبر داد.

کبادی از هم‌وطنان خواست با توجه به شرایط جوی، از صعود به ارتفاعات و حضور در مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و از تردد و توقف در مسیرهای مستعد سیلاب پرهیز کنند.

وی در خاتمه بیان داشت: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6964998

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