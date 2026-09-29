به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید فعالیت سامانه بارشی در گیلان، هواشناسی برای استان هشدار سطح نارنجی صادر کرده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارش‌های شدید در برخی مناطق می‌تواند موجب بروز روان‌آب و اختلال در ترددهای شهری و جاده‌ای شود.

محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار نارنجی هواشناسی اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه افزود: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر از جمله مخاطرات احتمالی در این مدت است و احتمال وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی نیز وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی گفت: تمامی دستگاه‌های مرتبط باید ضمن اتخاذ تمهیدات لازم، آمادگی خود را برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های شدید افزایش دهند.

وی همچنین از کشاورزان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت به محصولات و اراضی کشاورزی اتخاذ کنند.

ویشکایی با توصیه به شهروندان برای پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و حضور در مناطق پرخطر تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی، شهروندان از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان در پایان بر آماده‌باش دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی استان تا پایان فعالیت سامانه بارشی تأکید کرد.