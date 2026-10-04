محمدعلی ویشکایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و اعلام مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی از امروز در گیلان آغاز می‌شود و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، تگرگ و کاهش نسبی دما وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان باید در آماده‌باش کامل باشند و اقدامات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه را انجام دهند.

هشدار درباره تردد در حاشیه رودخانه‌ها

مدیرکل مدیریت بحران گیلان از شهروندان خواست از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و گفت: با توجه به احتمال افزایش روان‌آب و آبگرفتگی، از انجام سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های طبیعت‌گردی در زمان فعالیت سامانه بارشی پرهیز شود.

وی همچنین از شهروندان خواست هنگام وزش باد شدید از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

لایروبی کانال‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز

ویشکایی با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی بیان کرد: راهداری و شهرداری‌ها باید نسبت به بازگشایی دهانه پل‌ها، پاکسازی کانال‌ها و آبروها و رفع نقاط حادثه‌خیز اقدام کنند تا احتمال بروز آبگرفتگی و اختلال در تردد کاهش یابد.

وی همچنین از کشاورزان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، برداشت محصولات کشاورزی را تسریع کنند.

مدیرکل مدیریت بحران گیلان در پایان با تأکید بر جدی گرفتن هشدار نارنجی هواشناسی گفت: پیشگیری و آمادگی دستگاه‌ها و مردم، مهم‌ترین راهکار برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی است.