به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ویشکایی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به ابلاغ هشدار سطح نارنجی شماره ۵۱ سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: بر اساس این هشدار، احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید طی روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۱ و ۲۲ شهریورماه در استان وجود دارد و تمامی دستگاههای مرتبط باید آمادگی لازم را برای مواجهه با پیامدهای احتمالی داشته باشند.
وی با بیان اینکه فرمانداریها و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستانهای استان برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در آمادهباش قرار گرفتهاند، افزود: دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان باید ضمن پایش مستمر شرایط، تجهیزات و نیروهای مورد نیاز را برای واکنش سریع در صورت بروز حادثه آماده نگه دارند.
هشدار به شهروندان؛ حاشیه رودخانهها محل توقف نیست
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از مردم و مسافران خواست در مدت فعالیت این سامانه جوی، از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها بهطور جدی خودداری کرده و سفرهای غیرضروری و فعالیتهای طبیعتگردی را به حداقل برسانند.
ویشکایی همچنین نسبت به توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره با توجه به احتمال وزش باد شدید هشدار داد و بر رعایت احتیاط در ترددهای شهری و جادهای تأکید کرد.
آمادهباش راهداریها و شهرداریها
وی با اشاره به ابلاغ دستورهای لازم به دستگاههای مسئول گفت: راهداریها موظف به آمادگی در محورهای مواصلاتی و بازگشایی دهانه پلها و کانالها هستند و شهرداریها نیز باید پاکسازی کانالها، انهار و مسیرهای هدایت آبهای سطحی را با جدیت دنبال کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان همچنین از کشاورزان خواست با توجه به شرایط جوی پیشبینیشده، نسبت به تسریع در برداشت محصولات کشاورزی آماده برداشت اقدام کرده و توصیههای دستگاههای تخصصی را مورد توجه قرار دهند.
ویشکایی تأکید کرد: شهروندان در مدت اعتبار هشدار، اطلاعیهها و توصیههای رسمی مدیریت بحران و دستگاههای مسئول را دنبال کرده و از حضور در نقاط پرخطر خودداری کنند.
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