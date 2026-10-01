https://mehrnews.com/x3dcSf ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6964969 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲ اردبیل پیشتاز در تجمع شبانه اردبیل- اردبیل در تجمع شبانه با حضور پرشور مردم، صحنهای از همدلی و همراهی شهروندان را به نمایش گذاشت. دریافت 7 MB کد مطلب 6964969 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور مرزداران بیله سوار در حمایت از زرمندگان اسلام ایستادگی و مقاومت مردم اردبیل در شب ۲۱۲ مردم مشگین شهر ایستاده در میدان شب های اردبیل نماد ایستادگی و مقاومت خروش مرزداران بیله سوار در اجتماع ۲۱۱ تداوم اجتماع مرزداران بیله سوار در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی پلیس با پشتوانه مردم امنیت کشور را با اقتدار حفظ میکند برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی تجمع مردمی اردبیل
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