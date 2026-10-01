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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲

اردبیل پیشتاز در تجمع شبانه

اردبیل پیشتاز در تجمع شبانه

اردبیل- اردبیل در تجمع شبانه با حضور پرشور مردم، صحنه‌ای از همدلی و همراهی شهروندان را به نمایش گذاشت.

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کد مطلب 6964969

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