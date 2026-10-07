  1. استانها
  2. اردبیل
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

پلیس با پشتوانه مردم امنیت کشور را با اقتدار حفظ می‌کند

پلیس با پشتوانه مردم امنیت کشور را با اقتدار حفظ می‌کند

مشگین شهر- فرمانده انتظامی مشگین‌شهر گفت: امنیت پایدار کشور حاصل همدلی و همراهی مردم با نیروهای انتظامی و نظامی است و پلیس با تکیه بر پشتوانه مردمی در برابر هرگونه تهدید ایستادگی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی شامگاه چهارشنبه در تجمعات شبانه این شهرستان با اشاره به نقش مردم در تأمین و حفظ امنیت کشور اظهار کرد: هفته فراجا امسال با شعار «پلیس مجاهد و ایران سرافراز» نامگذاری شده و این شعار بیانگر پیوند میان پلیس، مردم و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه پلیس همواره در خدمت مردم و برای تأمین امنیت جامعه تلاش کرده است، افزود: نیروی انتظامی برای حفظ امنیت کشور بیش از ۱۳ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است و امروز نیز کارکنان انتظامی با همان روحیه ایثار و مجاهدت در میدان خدمت حضور دارند.

فرمانده انتظامی مشگین‌شهر گفت: حفظ امنیت و اقتدار کشور نیازمند همدلی، اتحاد و همراهی مردم با نظام و نیروهای انتظامی است و هر اندازه ارتباط میان پلیس و مردم بیشتر و صمیمی‌تر باشد، زمینه برای برقراری امنیت پایدار نیز فراهم‌تر خواهد شد.

سرهنگ سلیمانی با تأکید بر ضرورت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های فرهنگی تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید برای تقویت امنیت اجتماعی و مقابله با بی‌بندوباری‌ها پای کار باشند و اجازه ندهند آسیب‌های اجتماعی به بنیان‌های جامعه لطمه وارد کند.

وی ادامه داد: دشمن سال‌ها است برای تضعیف و براندازی نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، اما به لطف خداوند و به پشتوانه حضور و هوشیاری مردم، این توطئه‌ها با شکست مواجه شده و ملت ایران همچنان با قدرت از کشور و نظام خود دفاع می‌کند.

فرمانده انتظامی مشگین‌شهر با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر کشور گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف حماسه آفریده‌اند و در برابر توطئه‌ها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کرده‌اند. در جنگ تحمیلی سوم نیز نیروی انتظامی با تکیه بر پشتیبانی مردم تا آخرین قطره خون برای اعتلای ایران اسلامی و حمایت از مظلومان ایستادگی خواهد کرد.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه امنیت امروز کشور حاصل همکاری مردم و نیروهای مسلح است، خاطرنشان کرد: به پشتوانه همین ملت، نیروهای رزمنده توانستند میدان را حفظ کرده و ضربات سنگینی به مواضع دشمن وارد کنند.

وی افزود: محاسبات دشمن بر این اساس بود که با ایجاد فشار و ناامنی می‌تواند میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند، اما حضور مردم در صحنه و انسجام مسئولان موجب شد این محاسبات با شکست مواجه شود.

فرمانده انتظامی مشگین‌شهر تأکید کرد: دشمن باید بداند تا زمانی که ملت ایران متحد و مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی در کنار مردم حضور دارند، هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کند.

سرهنگ سلیمانی در پایان گفت: نیروی انتظامی خود را خدمتگزار مردم می‌داند و با تکیه بر اعتماد و همراهی مردم، با هر فرد یا جریانی که در برابر امنیت و منافع ملت ایران قرار گیرد، با اقتدار و صلابت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6971319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها