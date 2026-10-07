به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی شامگاه چهارشنبه در تجمعات شبانه این شهرستان با اشاره به نقش مردم در تأمین و حفظ امنیت کشور اظهار کرد: هفته فراجا امسال با شعار «پلیس مجاهد و ایران سرافراز» نامگذاری شده و این شعار بیانگر پیوند میان پلیس، مردم و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه پلیس همواره در خدمت مردم و برای تأمین امنیت جامعه تلاش کرده است، افزود: نیروی انتظامی برای حفظ امنیت کشور بیش از ۱۳ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است و امروز نیز کارکنان انتظامی با همان روحیه ایثار و مجاهدت در میدان خدمت حضور دارند.

فرمانده انتظامی مشگین‌شهر گفت: حفظ امنیت و اقتدار کشور نیازمند همدلی، اتحاد و همراهی مردم با نظام و نیروهای انتظامی است و هر اندازه ارتباط میان پلیس و مردم بیشتر و صمیمی‌تر باشد، زمینه برای برقراری امنیت پایدار نیز فراهم‌تر خواهد شد.

سرهنگ سلیمانی با تأکید بر ضرورت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های فرهنگی تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید برای تقویت امنیت اجتماعی و مقابله با بی‌بندوباری‌ها پای کار باشند و اجازه ندهند آسیب‌های اجتماعی به بنیان‌های جامعه لطمه وارد کند.

وی ادامه داد: دشمن سال‌ها است برای تضعیف و براندازی نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، اما به لطف خداوند و به پشتوانه حضور و هوشیاری مردم، این توطئه‌ها با شکست مواجه شده و ملت ایران همچنان با قدرت از کشور و نظام خود دفاع می‌کند.

فرمانده انتظامی مشگین‌شهر با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر کشور گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف حماسه آفریده‌اند و در برابر توطئه‌ها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کرده‌اند. در جنگ تحمیلی سوم نیز نیروی انتظامی با تکیه بر پشتیبانی مردم تا آخرین قطره خون برای اعتلای ایران اسلامی و حمایت از مظلومان ایستادگی خواهد کرد.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه امنیت امروز کشور حاصل همکاری مردم و نیروهای مسلح است، خاطرنشان کرد: به پشتوانه همین ملت، نیروهای رزمنده توانستند میدان را حفظ کرده و ضربات سنگینی به مواضع دشمن وارد کنند.

وی افزود: محاسبات دشمن بر این اساس بود که با ایجاد فشار و ناامنی می‌تواند میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند، اما حضور مردم در صحنه و انسجام مسئولان موجب شد این محاسبات با شکست مواجه شود.

فرمانده انتظامی مشگین‌شهر تأکید کرد: دشمن باید بداند تا زمانی که ملت ایران متحد و مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی در کنار مردم حضور دارند، هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کند.

سرهنگ سلیمانی در پایان گفت: نیروی انتظامی خود را خدمتگزار مردم می‌داند و با تکیه بر اعتماد و همراهی مردم، با هر فرد یا جریانی که در برابر امنیت و منافع ملت ایران قرار گیرد، با اقتدار و صلابت برخورد خواهد کرد.