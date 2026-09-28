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۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸

اجتماع پرشور مرزداران بیله سوار در حمایت از زرمندگان اسلام

اجتماع پرشور مرزداران بیله سوار در حمایت از زرمندگان اسلام

بیله سوار- مرزداران بیله سوار امشب نیز مثل شب های گذشته با اجتماع پرشور خود از زرمندگان اسلام حمایت کردند.

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کد مطلب 6961920

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