https://mehrnews.com/x3dbC2 ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6961920 استانها اردبیل استانها اردبیل ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸ اجتماع پرشور مرزداران بیله سوار در حمایت از زرمندگان اسلام بیله سوار- مرزداران بیله سوار امشب نیز مثل شب های گذشته با اجتماع پرشور خود از زرمندگان اسلام حمایت کردند. دریافت 3 MB کد مطلب 6961920 کپی شد مطالب مرتبط وفای به عهد مردم انقلابی ارومیه در حمایت از انقلاب و رهبری تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲ ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار رامیان ۲۱۲ شب ایستادگی بندرترکمنیها آیتالله اسلامی:ایستادگی مردم مانع باقیماندن خاک ایران در دست دشمن شد برچسبها اردبیل تجمع مردمی شهرستان بیله سوار
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