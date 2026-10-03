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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

شب های اردبیل نماد ایستادگی و مقاومت

شب های اردبیل نماد ایستادگی و مقاومت

اردبیل- مردم اردبیل با حضور پرشور خود در تجمعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6966843

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