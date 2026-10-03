https://mehrnews.com/x3ddFv ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6966843 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ شب های اردبیل نماد ایستادگی و مقاومت اردبیل- مردم اردبیل با حضور پرشور خود در تجمعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت را به نمایش گذاشتند. دریافت 4 MB کد مطلب 6966843 کپی شد مطالب مرتبط قدرت ایمان عامل ایستادگی ایران در برابر دشمن است حجتالاسلام مهدویان: ملت مبعوثشده تا شکست دشمن در میدان میماند دویستوپانزدهمین شب اجتماع خونخواهی آقای شهید ایران در مشگین شهر پلیس با پشتوانه مردم امنیت کشور را با اقتدار حفظ میکند روایت مهر از دویست و هفدهمین شب ایستادگی رشتی ها زیر باران اردبیل پیشتاز در تجمع شبانه طنین فریاد «مرگ بر آمریکا» در ۲۱۷امین اجتماع شبانه در سلماس اجتماع پرشور مرزداران بیله سوار در حمایت از زرمندگان اسلام اردبیلیها بار دیگر وفاداری خود به انقلاب را نشان دادند برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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