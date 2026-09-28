https://mehrnews.com/x3dbBB ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۱ کد مطلب 6961899 استانها اردبیل استانها اردبیل ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۱ ایستادگی و مقاومت مردم اردبیل در شب ۲۱۲ اردبیل- مردم اردبیل در دویست و دوازدهمین شب نیز مثل شب های گذشته از آرمانهای انقلاب اسلامی حمایت کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 6961899 کپی شد مطالب مرتبط مردم مشگین شهر ایستاده در میدان خروش مرزداران بیله سوار در اجتماع ۲۱۱ اجتماع مردم اردبیل در اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی عهد شبانه مردم دیار سبلان مشگین شهر با انقلاب برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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