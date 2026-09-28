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۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۱

ایستادگی و مقاومت مردم اردبیل در شب ۲۱۲

ایستادگی و مقاومت مردم اردبیل در شب ۲۱۲

اردبیل- مردم اردبیل در دویست و دوازدهمین شب نیز مثل شب های گذشته از آرمانهای انقلاب اسلامی حمایت کردند.

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کد مطلب 6961899

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