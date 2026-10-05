https://mehrnews.com/x3dfCx ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۷ کد مطلب 6969148 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۷ تداوم اجتماع مرزداران بیله سوار در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی بیله سوار- مرزداران بیله سوار امشب نیز مثل شب های گذشته با اجتماع خود از آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام حمایت کردند. دریافت 4 MB کد مطلب 6969148 کپی شد مطالب مرتبط میزبان ۸ میلیون گردشگر در ایام جنگ بودیم قدرت ایمان عامل ایستادگی ایران در برابر دشمن است دویستوپانزدهمین شب اجتماع خونخواهی آقای شهید ایران در مشگین شهر اردبیل پیشتاز در تجمع شبانه اجتماع پرشور مرزداران بیله سوار در حمایت از زرمندگان اسلام برچسبها انقلاب اسلامی اردبیل شهرستان بیله سوار
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