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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۷

تداوم اجتماع مرزداران بیله سوار در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی

تداوم اجتماع مرزداران بیله سوار در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی

بیله سوار- مرزداران بیله سوار امشب نیز مثل شب های گذشته با اجتماع خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام حمایت کردند.

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کد مطلب 6969148

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