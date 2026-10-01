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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

وزیر میراث فرهنگی: برنامه «گردشگری در ساحل» در دست تدوین است

وزیر میراث فرهنگی: برنامه «گردشگری در ساحل» در دست تدوین است

بوشهر - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر توسعه اقتصاد دریامحور گفت: برنامه «گردشگری در ساحل» در دست تدوین است تا نوار جنوبی به یکی از محورهای اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاح موزه شهید رئیسعلی دلواری در شهر دلوار شهرستان تنگستان با اشاره به هدف‌گذاری برای توسعه موزه‌های کشور، اظهار کرد: بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده برای تحقق شعار «هر شهر، یک موزه»، بناست هر سال ۱۰۰ موزه جدید در کشور افتتاح شود.

وی موزه را حافظه جمعی ملت‌ها دانست و افزود: روایت‌گری دقیق در موزه‌ها اهمیت زیادی دارد و باید از افرادی استفاده شود که دانش کافی برای معرفی تاریخ و فرهنگ مناطق مختلف کشور داشته باشند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به وضعیت موزه‌های کشور گفت: اکنون ۸۰۰ موزه در کشور وجود دارد که حدود ۳۰۰ موزه آن، معادل ۶۲.۲ درصد، مربوط به بخش خصوصی است.

صالحی‌امیری با اشاره به بازسازی و نوسازی موزه شهید رئیسعلی دلواری بیان کرد: این موزه از یک فضای معمولی به موزه‌ای مفهومی با طراحی مدرن تبدیل شده است که می‌تواند برای نسل جوان جذاب باشد.

وی تأکید کرد: موزه رئیسعلی دلواری از نظر طراحی و مفهوم یکی از زیباترین موزه‌های ایران است.

بوشهر خط مقدم مقاومت در جنوب ایران

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوشهر را خط مقدم مقاومت و یکی از مهم‌ترین نقاط فرهنگی جنوب کشور دانست و گفت: برنامه‌ای با عنوان «گردشگری در ساحل» در دست تدوین است تا نوار جنوبی کشور از چابهار و مکران تا هرمزگان، بوشهر و خوزستان به یکی از محورهای اصلی گردشگری تبدیل شود.

صالحی‌امیری افزود: بوشهر علاوه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی، از ظرفیت دریایی گسترده‌ای برخوردار است و با توسعه زیرساخت‌هایی مانند اقامتگاه‌های ساحلی، اسکله و مارینا می‌تواند به یکی از مقصدهای اصلی گردشگری ساحلی کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر فراتر از جغرافیا، دریا، قلعه‌ها و بناهای تاریخی، مردمانی خون‌گرم، نجیب و مهمان‌نواز دارد که بزرگ‌ترین سرمایه این استان به شمار می‌روند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: بوشهر با پیشینه‌ای چند هزار ساله از دوره‌های ایلامی، ماد، هخامنشی، ساسانی و صفوی، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تاریخی و فرهنگی کشور است و فرهنگ مقاومت در این منطقه ریشه‌ای عمیق دارد.

معرفی ظرفیت‌های جنوب به جهان

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی جنوب کشور گفت: جهان می‌خواهد بداند در جنوب ایران چه ظرفیت‌هایی وجود دارد و چگونه مردم این منطقه با تکیه بر فرهنگ و هویت خود در برابر دشواری‌ها ایستادگی کرده‌اند؛ ازاین‌رو معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جنوب اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران در استان بوشهر افزود: سرمایه‌گذاران در کشور مانده‌اند، مسیر توسعه را ادامه داده‌اند و سرمایه خود را برای آبادانی ایران به کار گرفته‌اند؛ بنابراین باید از سرمایه‌گذاران حمایت کرد و زمینه فعالیت آنان را فراهم ساخت.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: بوشهر شهری زنده با موسیقی، شعر، ادبیات و تاریخ است و برگزاری جشن گردشگری در این استان، نشان‌دهنده ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و گردشگری مردم بوشهر است.

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور گفت: بوشهر علاوه بر ظرفیت‌های میراثی و گردشگری، از ظرفیت دریایی گسترده‌ای برخوردار است که تاکنون سرمایه‌گذاری متناسبی در آن انجام نشده است.

وی افزود: ایجاد اقامتگاه‌های ساحلی، ساخت اسکله و مارینا و راه‌اندازی گشت‌های دریایی و گردشگری دریایی می‌تواند به رونق اقتصاد و بهبود معیشت مردم بوشهر کمک کند.

کد مطلب 6964970

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    نظرات

    • IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای دکتر صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری __ طبق قانون مراکز شهرستان ها باید موزه اختصاصی داشته باشند که مرکز شهرستان تنگستان از آن بی بهره است

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