به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی قاسم‌زاده، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته چابهار با اشاره به جایگاه نماز و ارتباط آن با ایمان اظهار کرد: آنچه موجب پذیرش نماز و کمال ایمان می‌شود، پذیرش ولایت اهل بیت(ع) و پایبندی به تولی و تبری است و نمی‌توان نماز را از ولایت و برائت از دشمنان اسلام جدا دانست.

امام جمعه موقت چابهار افزود: صرف خواندن نماز به تنهایی نشانه ایمان حقیقی نیست، بلکه انسان باید به ولایت و سرپرستی اهل بیت(ع) نیز ایمان داشته باشد و از دشمنان اسلام و اهل بیت(ع) برائت بجوید.

قاسم‌زاده با اشاره به تحولات جهان اسلام گفت: امروز جهان شاهد خصومت آمریکا و رژیم صهیونیستی با اسلام و مسلمانان است و برائت از دشمنان اسلام و نپذیرفتن ولایت آنان از اصول مهم اعتقادی مسلمانان به شمار می‌رود.

نماز؛ پشتوانه معنوی ایستادگی

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره اجلاسیه سراسری نماز اظهار کرد: اگر قرار است در جبهه‌های مختلف و در برابر جریان صهیونیسم جهانی به پیروزی برسیم، شاه‌کلید این پیروزی نماز است و مسیر موفقیت از نماز، عبادت، توحید و بندگی خداوند عبور می‌کند.

امام جمعه موقت چابهار ادامه داد: بسیاری از جوانانی که در دوران دفاع مقدس به جبهه‌ها رفتند، در فضای معنوی جبهه تحول روحی پیدا کردند و نماز و ارتباط با خداوند در تقویت روحیه آنان نقش اساسی داشت.

وی افزود: همان‌گونه که تمدن اسلامی در گذشته در جغرافیایی گسترده شکل گرفت و گسترش یافت، اگر قرار است تمدن نوین اسلامی نیز پایه‌گذاری شود، مسیر آن از نماز و ارتباط با خداوند می‌گذرد.

قاسم‌زاده همچنین بر نقش فرهنگ در قدرت کشور تأکید کرد و گفت: ایران از فرهنگی عمیق و تاریخی برخوردار است و بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند زمینه تقویت ارتباطات اجتماعی و توسعه فرهنگی را فراهم کند.

تأکید بر توان داخلی و خدمت خالصانه

امام جمعه موقت چابهار با اشاره به تحولات اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته اظهار کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس بسیاری از کالاهای مورد نیاز کشور وارداتی بود، اما امروز در بسیاری از حوزه‌ها به خودکفایی رسیده‌ایم و در برخی زمینه‌ها نیز به صادرکننده تبدیل شده‌ایم.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی تصریح کرد: با وجود تورم و فشارهای اقتصادی، کشور در تأمین نیازهای اساسی مردم با کمبود و قحطی مواجه نیست و استمرار تولید و توانایی تأمین نیازهای کشور از ظرفیت‌های مهم جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

قاسم‌زاده با اشاره به توان دفاعی کشور گفت: حمایت مردم از نیروهای مسلح پشتوانه‌ای برای مدافعان کشور است و تجربه سال‌های اخیر نشان داده جمهوری اسلامی ایران توانایی دفاع از خود در برابر تهدیدهای نظامی را دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله خاطرنشان کرد: مسیر مقاومت با شهادت شخصیت‌هایی همچون سیدحسن نصرالله متوقف نخواهد شد و راه مقاومت ادامه خواهد داشت.

امام جمعه موقت چابهار در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی از جمله مجموعه‌هایی است که بیشترین ارتباط را با مردم دارد و شهروندان در موضوعاتی مانند سرقت، ناامنی و آسیب‌های اجتماعی به این نیرو مراجعه می‌کنند.

وی افزود: اگر مردم، نیروی انتظامی را پناهگاه و محل رجوع خود برای حل مشکلات بدانند، مسئولیت کارکنان این نیرو نیز سنگین‌تر می‌شود و خدمت به مردم باید با نیت الهی انجام گیرد.

قاسم‌زاده تأکید کرد: اگر انسان باور توحیدی داشته باشد و خدمت به مردم را برای خدا انجام دهد، هر مسئولیتی می‌تواند عبادت و جهاد باشد؛ چه در نیروی انتظامی، چه در آموزش و پرورش و چه در دیگر عرصه‌های خدمت اجتماعی.