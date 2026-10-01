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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۰

اطفای حریق مجتمع تجاری در گناوه؛ ۵ نفر مصدوم شدند

اطفای حریق مجتمع تجاری در گناوه؛ ۵ نفر مصدوم شدند

گناوه- فرماندار گناوه از پایان عملیات اطفای حریق در یک مجموعه تجاری سه‌طبقه واقع در چهارراه ورزش گناوه پس از چهار ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات اطفای این حریق از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شد و پس از تلاش نیروهای امدادی و عملیاتی، در ساعت ۲۳ با موفقیت به پایان رسید.

فرماندار گناوه بیان کرد : در جریان این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که ۴ نفر آنها سرپایی مداوا شدند و یک نفر نیز به بیمارستان انتقال داده شد.

اطفای حریق مجتمع تجاری در گناوه؛ ۵ نفر مصدوم شدند

وی افزود: در این عملیات، نیروهای آتش‌نشانی ایستگاه‌های شماره یک و دو شهرداری گناوه، آتش‌نشانی نفت و گاز گچساران (منطقه گوره)، آتش‌نشانی منطقه نفتی بهرگان، اداره بندر و دریانوردی، آبفا، برق، هلال‌احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و پلیس راهور حضور و همکاری داشتند.

اطفای حریق مجتمع تجاری در گناوه؛ ۵ نفر مصدوم شدند

فرماندار گناوه با قدردانی از تلاش و حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، گفت: هماهنگی و همکاری مجموعه‌های حاضر نقش مؤثری در مهار و اطفای حریق داشت.

کد مطلب 6964980

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