اطفای حریق مجتمع تجاری در گناوه؛ ۵ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات اطفای این حریق از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شد و پس از تلاش نیروهای امدادی و عملیاتی، در ساعت ۲۳ با موفقیت به پایان رسید.

فرماندار گناوه بیان کرد : در جریان این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که ۴ نفر آنها سرپایی مداوا شدند و یک نفر نیز به بیمارستان انتقال داده شد.

وی افزود: در این عملیات، نیروهای آتش‌نشانی ایستگاه‌های شماره یک و دو شهرداری گناوه، آتش‌نشانی نفت و گاز گچساران (منطقه گوره)، آتش‌نشانی منطقه نفتی بهرگان، اداره بندر و دریانوردی، آبفا، برق، هلال‌احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و پلیس راهور حضور و همکاری داشتند.

فرماندار گناوه با قدردانی از تلاش و حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، گفت: هماهنگی و همکاری مجموعه‌های حاضر نقش مؤثری در مهار و اطفای حریق داشت.