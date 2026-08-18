به گزارش خبرگزاری مهر، انبار لوازم آرایشی در بازار گناوه دچار حریق شد که با حضور نیروهای آتش نشانی و امدادی پس از ساعت ها تلاش بی وقفه مهار شد.

فرماندار و رئیس مدیریت بحران شهرستان گناوه در محل این حادثه اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۲۲ شامگاه ۲۶ مرداد در یکی از کوچه‌های پشت بانک ملت گزارش شد که بلافاصله در محل حضور و نیروهای آتش‌نشانی پایگاه‌های یک و دو شهرداری گناوه به محل اعزام و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

دانیال اسفندیاری افزود: گروه آتش‌نشانی اداره بنادر و دریانوردی گناوه، منطقه نفتی بهرگان و شهرداری بندر ریگ، همچنین نیروهای آبفا، اداره برق، اورژانس ۱۱۵ و انتظامی نیز برای مهار حریق مشارکت و در محل حاضر شدند.

فرماندار گناوه با اشاره به گستردگی حریق اظهار کرد: با تلاش نیروهای عملیاتی، از سرایت آتش به واحدهای تجاری مجاور و ساختمان‌ های روبرو جلوگیری شد و حریق پس از حدود چهار ساعت عملیات، حوالی ساعت ۸ صبح به‌طور کامل مهار شد.

اسفندیاری ادامه داد: در این عملیات دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی و چهار دستگاه تانکر آب شهرداری گناوه، خودروهای آتش‌نشانی اداره بنادر و دریانوردی و منطقه نفتی بهرگان و سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی مشارکت داشتند.

وی همچنین از مصدومیت ۲ نیروی آتش‌نشانی در جریان عملیات خبر داد و گفت: این آتش‌نشان به‌صورت سرپایی توسط تیم اورژانس ۱۱۵ مداوا شد.

رییس مدیریت بحران شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است و جزئیات پس از اعلام نظر کارشناسان اطلاع‌رسانی خواهد شد.