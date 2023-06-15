آتش سوزی در بازار گناوه مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی انبار لوازم آرایشی بهداشتی ظهر پنجشنبه در یکی از بازارهای تجاری گناوه رخ داد و منجر به خسارات مالی زیادی شد که با وجود گرما شدید با تلاش بی وقفه آتش نشانان و بعد از بیش از چهار ساعت مهار و خاموش شد.

فرماندار گناوه عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اطلاع از وقوع یک فقره آتش سوزی در بازار شهر گناوه، اعضای مدیریت بحران به همراه نیروهای آتش نشان و گروه‌های امداد و انتظامی در محل حادثه حاضر شدند.

محمد تقی صفری افزود: به منظور انجام سریع‌تر عملیات اطفا حریق از گروه آتش نشانی شرکت‌های نفتی گچساران در حوزه نفت گناوه و فلات قاره بهرگان بخش امام حسن (ع) دیلم نیز برای درخواست کمک شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان گناوه با اشاره به اینکه در این حادثه، یک انبار لوازم آرایشی و بهداشتی دچار آتش سوزی شد افزود: هنگام حضور نیروهای آتش نشان و امدادی، آتش به طبقه دوم این ساختمان نیز سرایت کرد که باعث و گسترش آتش سوزی شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران گناوه بیان کرد: علت بروز حادثه و همچنین میزان خسارات وارده از سوی کارشناسان بررسی و اعلام خواهد شد.

فرماندار گناوه با قدردانی از نیروهای امدادی و اعضای مدیریت بحران در عملیات اطفای این حادثه گفت: آتش نشانان شهرداری گناوه و بندر ریگ، اداره بندر و دریانوردی، شرکت نفتی گوره حوزه گچساران و فلات قاره بهرگان، جمعیت هلال احمر و نیروی انتظامی تلاش مؤثری برای اطفا حریق داشتند.

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه نیز اظهار داشت: ظهر امروز پنجشنبه با دریافت گزارش یک فقره آتش سوزی در مرکز بازار گناوه تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان به حالت آماده باش در آمدند و با اعلام نیاز حضور تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر بلافاصله نیروهای امدادی متشکل از ۲ تیم امدادی از شعبه و یک تیم امداد و نجات از پایگاه جاده‌ای بینک به محل حادثه اعزام شدند.

سیف الله غلامی بیان داشت؛ در این حادثه که یک انبار لوازم آرایشی و بهداشتی دچار حریق شد که بعد از چندین ساعت عملیات نفس‌گیر حدود ساعت ۱۶ روز جاری اطفا حریق انجام گرفت.

وی گفت: در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که یک نفر به بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه انتقال و ۲ نفر در محل حادثه به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.