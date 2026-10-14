شناسایی ۱۷ همت تراکنش مالی مشکوک در شبکه بانکی کردستان

محمدامین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، پیشگیرانه و قضایی با هدف صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد اداری و اقتصادی و پیگیری مطالبات مردم در استان انجام شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای مالی و اقتصادی بازرسی کل استان افزود: شناسایی ۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی کلان مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی در شبکه بانکی، پیگیری وصول حقوق دولتی معادن و مطالبات شهرداری‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بانک‌ها، از جمله نتایج نظارت‌های انجام‌شده در این مدت بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کردستان با اشاره به شناسایی تراکنش‌های مالی مشکوک در شبکه بانکی استان گفت: این موارد از طریق بازرسی‌های برنامه‌ای، بررسی اسناد و مدارک و تحلیل تراکنش‌های بانکی اشخاص مظنون شناسایی شده است.

حیدری، پیگیری حقوق دولتی معادن به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و مطالبات شهرداری‌های استان به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد و افزود: همچنین با پیگیری افزایش قیمت پایه مواد معدنی برای محاسبه حقوق دولتی، زمینه افزایش وصول این درآمدها به میزان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان فراهم شده است.

وی از استیفای ۶۰ میلیارد تومان از حقوق یکی از بانک‌ها و ۵۰ میلیارد تومان از حقوق دولت در یکی از دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: این اقدامات با ارسال مکاتبات هشداری در جریان انجام معاملات ملکی صورت گرفته است.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کردستان، بررسی تعهدات ارزی واردکنندگان کالا نیز به شناسایی مواردی در ارتباط با تعهدات ۱.۱ میلیون یورو و ۷.۶ میلیون یوان چین منجر شده است.

ورود ۵ هزار تن کالای اساسی از مرز باشماق

حیدری با اشاره به نقش نظارتی سازمان بازرسی در تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌های متولی و قرارگاه اقتصادی استان در حوزه واردات کالاهای ضروری از مرز مریوان مورد پایش قرار گرفت که در نتیجه آن، ورود پنج هزار و ۴۲۲ تن انواع کالاهای اساسی از مرز باشماق پیگیری و محقق شد.

وی افزود: همچنین وضعیت ذخایر راهبردی استان بررسی و افزایش ذخایر متناسب با نیازهای استان، از جمله در حوزه آرد، روغن، کنجاله سویا و نهاده‌های دامی به میزان مجموع ۱۳ هزار و ۲۳۵ تن، پیگیری شد.

رئیس سازمان بازرسی کردستان، شناسایی فعالیت بانک‌های فاقد مجوز بانک مرکزی در یکی از بانک‌ها را از دیگر اقدامات نظارتی برشمرد و گفت: این بررسی‌ها به شناسایی یک‌هزار و ۵۰۰ بانک غیرمجاز در سطح کشور منجر شده است.

برخورد با زمین‌خواری و تخلفات مدیران

حیدری درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه تعقیب متخلفان و صیانت از بیت‌المال بیان کرد: در نیمه نخست سال جاری، شش نفر از زمین‌خواران و متصرفان اراضی دولتی در سنندج به مجازات‌هایی از جمله حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای سه نفر از مدیران کل و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به دلیل اهمال منجر به تضییع منافع دولت خبر داد و افزود: همچنین یک فرماندار و ۱۲ نفر از مسئولان و کارکنان شهرداری‌های استان با محکومیت‌های اداری مواجه شدند.

رئیس سازمان بازرسی کردستان ادامه داد: ۱۵ نفر از کارکنان یکی از بانک‌های استان نیز در چارچوب رسیدگی‌های اداری محکوم شدند.

حیدری با تشریح اقدامات نظارتی این سازمان گفت: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۴۱ مکاتبه هشداری و ۷۷ گزارش آسیب‌شناسی برای مدیران ارشد استانی و ملی و دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

وی افزود: در جریان پایش‌های مستمر، ۲۰ گلوگاه فسادخیز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی و اقدامات قانونی برای اصلاح و انسداد این گلوگاه‌ها پیگیری شده است.

رئیس سازمان بازرسی کردستان با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات عمومی اظهار کرد: در این مدت، ۳۶۵ شکایت مردمی و ۸۷۸ گزارش فساد در موضوعات مختلف مرتبط با دستگاه‌های اجرایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی رسیدگی به ۱۵ پرونده موردی درباره مسائل و دغدغه‌های مردم را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد و گفت: این پرونده‌ها موضوعاتی همچون دریافت اجباری شهریه در مدارس دولتی، توزیع و تخصیص کود شیمیایی به کشاورزان، تولید و توزیع مرغ، آبیاری و زهکشی پایاب سد سورال، واردات و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، سلامت آب شرب و تعهدات قراردادی دستگاه‌های اجرایی در قبال سرمایه‌گذاران را دربر می‌گیرد.

حمایت از تولید و اشتغال در دستور کار بازرسی

حیدری با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان بازرسی در حوزه اقتصادی تصریح کرد: پیگیری رفع موانع پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان و کاهش موانع اداری و تسهیل شرایط واردات برای شرکت‌های واردکننده، از جمله محورهای حمایت از تولید و اشتغال در استان بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کردستان با اشاره به اقدامات این سازمان در دوران جنگ تحمیلی رمضان گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور، تمهیدات لازم برای استمرار فعالیت شبانه‌روزی کارکنان و جلوگیری از اختلال در روند نظارت و بازرسی اتخاذ شد.

وی افزود: در این دوره، تیم‌های نظارتی با حضور مستمر در مراکز خدمات‌رسان، روند خدمت‌رسانی به مردم را بررسی کردند و بیش از ۵۰۰ بازدید از انبارهای ذخیره کالاهای راهبردی، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مراکز اورژانس و هلال‌احمر، دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز، نانوایی‌ها و فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی انجام شد.

حیدری، تهیه و ارسال هشدارهای نظارتی و گزارش‌های آسیب‌شناسی به دستگاه‌های مسئول را از دیگر اقدامات این دوره دانست و گفت: هدف از این اقدامات، شناسایی مشکلات، جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم در شرایط بحرانی بود.

وی با تشریح نتایج اقدامات نظارتی در دوران جنگ رمضان اظهار کرد: اصلاح قبوض نامتعارف گاز، از تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به یک‌هزار و ۲۰۰ مشترک خانگی جلوگیری کرد.

رئیس سازمان بازرسی کردستان، پیگیری تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز برای آواربرداری ساختمان‌های آسیب‌دیده در سنندج، رفع کمبود نقدینگی دستگاه‌های خودپرداز بانکی، افزایش واردات کالاهای اساسی و تقویت ذخایر آرد متناسب با نیاز ماهانه استان را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

حیدری افزود: پیگیری تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها، نظارت بر ذخایر مواد اشتغال‌زا در مخازن نفتی و انبارهای گمرکی و بازارچه مرزی باشماق، رفع کمبودهای دارویی از طریق بازتوزیع اقلام دارویی و پیگیری تأمین اعتبار برای پرداخت حقوق و مزایای معوق یک‌هزار و ۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری سنندج نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: پیش‌بینی انرژی جایگزین برای ایستگاه‌های پمپاژ آب شرب در زمان قطع احتمالی برق، بررسی علل شیوع بیماری گوارشی با منشأ باکتریایی در منطقه سنندج و نظارت بر عرضه آرد سهمیه‌ای و کنترل قیمت و کیفیت نفت نیز از دیگر محورهای نظارتی در این دوره بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کردستان در پایان، فرهنگ‌سازی، افزایش اعتماد عمومی و رسیدگی مستقیم به مطالبات مردم را از اولویت‌های این سازمان دانست و گفت: بازدیدهای میدانی مستمر، دیدار با خانواده‌های شهدا، برگزاری ملاقات‌های عمومی و میزهای خدمت در مساجد و ادارات، حضور در اجتماعات شبانه مردمی و مراسم نماز جمعه از جمله اقداماتی بوده که با هدف تقویت ارتباط مردم و دستگاه‌های اجرایی دنبال شده است.