https://mehrnews.com/x3dbBN ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6961909 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ اجتماع پرشورِ مردم انقلابی محلات در دویست و دوازدهمین شب مقاومت محلات- در این ویدئو اجتماع پرشورِ مردم انقلابی محلات در دویست و دوازدهمین شب مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6961909 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار رامیان برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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