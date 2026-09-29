https://mehrnews.com/x3dc4X ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۷ کد مطلب 6963044 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۷ روایت ایستادگی بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدعهد با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو خروش بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدمیثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6963044 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار آفتاب؛ طنین تجدید عهد مردم با ولایت ۲۱۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در دیار آفتاب امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۲ شب ایستادگی مردم خمین اجتماع حماسی مردم ولایتمدار محلات در مراسم پرچمگردانی شب ۲۱۵ مقاومت یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری میدانداری مردم خمین در شب ۲۱۶ قرار عاشقی ۲۱۳ شب حماسه و مقاومت در تالش برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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