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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۷

روایت ایستادگی بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدعهد با رهبر انقلاب

روایت ایستادگی بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدعهد با رهبر انقلاب

اراک- در این ویدئو خروش بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدمیثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6963044

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