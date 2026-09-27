https://mehrnews.com/x3db6j ۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6960709 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۱۱ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۱۱ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6960709 کپی شد مطالب مرتبط روایت ۲۱۰ شب مقاومت و ایستادگی مردم محلات همزمان با هفته دفاع مقدس ۲۱۰ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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