https://mehrnews.com/x3dbBG ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6961903 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۲ امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۲ شب ایستادگی مردم خمین خمین- در این ویدئو روایت دویست و دوازدهمین شب ایستادگی مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6961903 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲ روایت ایستادگی بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدعهد با رهبر انقلاب اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید وفای به عهد مردم انقلابی ارومیه در حمایت از انقلاب و رهبری ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار رامیان ۲۱۲ شب ایستادگی بندرترکمنیها برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما