جزئیات «موج ۱۰۰» تشریح شد؛ روایت رویدادهای قرآنی در سراسر کشور

محبوبه کلانتر تهیه‌کننده مجله عصرگاهی «موج ۱۰۰» درباره این برنامه که به تازگی ‌روی آنتن شبکه رادیویی قرآن رفته است به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با هدف اطلاع‌رسانی و انعکاس رویدادهای مهم قرآنی تولید شد و بخش‌هایی مختلف همچون گفتگو با مسئولان و فعالان قرآنی، معرفی تازه‌های نشر، رصد فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، گزارش‌های میدانی و معرفی منابع معتبر دینی دارد.

وی اضافه کرد: برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۵ پخش می‌شود و تلاش داریم روایتی متنوع و به‌روز از جریان قرآنی کشور به مخاطبان ارائه کنیم.

این تهیه کننده درباره رویکرد اصلی این برنامه جدید رادیویی اظهار کرد: برای ما مهم است که برنامه صرفاً به بازتاب اخبار محدود نشود و بتواند در کنار اطلاع‌رسانی، زمینه تعامل با فعالان و مخاطبان حوزه قرآن را نیز فراهم کند. به همین دلیل، یکی از بخش‌های اصلی برنامه به گفتگو با مسئولان و چهره‌های فعال در جریان‌های قرآنی اختصاص دارد. موضوعات روز این حوزه را با حضور افراد مرتبط بررسی می کنیم و اطلاعات دقیق‌تری در اختیار شنوندگان قرار می دهیم.

کلانتر در ادامه به بخش‌های مختلف این برنامه اشاره و عنوان کرد: یکی از بخش‌های برنامه «تورّق» نام دارد که در این بخش سراغ تازه‌های نشر در حوزه قرآن و معارف قرآنی می‌رویم و با توجه به انتشار آثار متعدد در این حوزه، معرفی کتاب‌های تازه می‌تواند به مخاطبان برای آشنایی با آثار جدید و انتخاب منابع مطالعاتی کمک کند. دیگر آیتم «موج مجازی» است که در این بخش با توجه به اینکه امروزه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در فضای مجازی شکل می‌گیرد، تلاش کردیم فعالیت کنشگران قرآنی و اتفاقات مهم این حوزه در شبکه‌های اجتماعی را رصد کنیم و بازتاب دهیم.

این تهیه‌کننده رادیو گفت: یکی از رویکردهای جدی ما، توجه به فعالیت‌های قرآنی در سراسر کشور است. تلاش می‌کنیم گزارش‌هایی از نقاط مختلف ایران از پایتخت گرفته تا شهرها و مناطق مرزی کشور داشته باشیم.

کلانتر اضافه کرد: «تلنگر» آیتم دیگر برنامه است و در این بخش برنامه‌ریزی شده است که مخاطب را به مطالعه و مراجعه به منابع معتبر دینی و قرآنی دعوت کنیم. در «تلنگر»، یکی از منابع معتبر و قابل استفاده از آثار بزرگان و استادان دینی معرفی می‌شود. این موضوع به‌ویژه در فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چرا که مطالب فراوانی درباره قرآن و معارف دینی منتشر می‌شود و دسترسی به منابع معتبر می‌تواند به مخاطب در انتخاب و مطالعه محتوای دقیق کمک کند.

این تهیه‌کننده در پایان درباره جایگاه و چگونگی تعامل شنوندگان و مخاطبان با برنامه «موج ۱۰۰» یادآور شد: شنوندگان می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز پیام‌های خود را از طریق سامانه پیغامگیر شبکه برای رادیو قرآن ارسال کنند. این پیام‌ها برای ما اهمیت دارد و می‌تواند در انتخاب موضوعات و ارتباط بیشتر با مخاطبان مؤثر باشد.

مجله عصرگاهی «موج ۱۰۰» کاری از گروه جامعه، محافل و مسابقات شبکه رادیویی قرآن است که شنبه تا چهارشنبه هر هفته حوالی ساعت ۱۵ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۰ مگاهرتز پخش می‌شود.