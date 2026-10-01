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۹ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۰

فلای‌دبی پروازهای خود به مقصد سرزمین‌‎های اشغالی را تعلیق کرد

فلای‌دبی پروازهای خود به مقصد سرزمین‌‎های اشغالی را تعلیق کرد

شرکت هواپیمایی فلای‌دبی اعلام کرد: در پی وقوع حادثه اخیر، پروازهای خود به مقصد اسرائیل را تا زمان روشن شدن علت حادثه به حالت تعلیق درمی‌آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شرکت هواپیمایی فلای‌دبی با انتشار بیانیه‌ای از تعلیق پروازهای خود به مقصد سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

این شرکت اعلام کرد که تعلیق پروازها در مسیرهای مرتبط با اسرائیل تا مشخص شدن علت حادثه اخیر ادامه خواهد داشت.

روز چهارشنبه ۸ مهرماه، پرواز شماره FZ1073 شرکت فلای‌دبی که از دبی عازم تل‌آویو بود، پس از وقوع یک حادثه امنیتی در کابین خلبان، مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری در فرودگاه تبوک عربستان سعودی شد.

تاکنون ادعاهای ضد و نقیضی از سوی مقامات رژیم صهونیستی درباره بروز وضعیت اضطراری در این هواپیما مطرح شده است.

کد مطلب 6964224

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