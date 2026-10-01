به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شرکت هواپیمایی فلای‌دبی با انتشار بیانیه‌ای از تعلیق پروازهای خود به مقصد سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

این شرکت اعلام کرد که تعلیق پروازها در مسیرهای مرتبط با اسرائیل تا مشخص شدن علت حادثه اخیر ادامه خواهد داشت.

روز چهارشنبه ۸ مهرماه، پرواز شماره FZ1073 شرکت فلای‌دبی که از دبی عازم تل‌آویو بود، پس از وقوع یک حادثه امنیتی در کابین خلبان، مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری در فرودگاه تبوک عربستان سعودی شد.

تاکنون ادعاهای ضد و نقیضی از سوی مقامات رژیم صهونیستی درباره بروز وضعیت اضطراری در این هواپیما مطرح شده است.