به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد احمدی‌زاده صبح جمعه در نشست شورای جوانان استان فارس با تأکید بر ضرورت مشارکت جوانان در فرآیند تصمیم‌سازی گفت: موضوع جوانان ماهیتی بین‌بخشی دارد و همه دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف قانونی و ظرفیت‌های خود در این حوزه نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: شناسایی ظرفیت‌ها، ایجاد هم‌افزایی و پرهیز از موازی‌کاری از الزامات موفقیت برنامه‌های مرتبط با جوانان است و دستگاه‌های مسئول باید با تمرکز بر مسائل واقعی و اولویت‌دار این قشر، اقدامات خود را هماهنگ کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس بر تشکیل کارگروه مشورتی جوانان تأکید کرد و گفت: نمایندگان تشکل‌های جوانان، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در این کارگروه حضور داشته باشند.

احمدی‌زاده ادامه داد: جوانان باید در تصمیماتی که مستقیماً با زندگی و آینده آنان ارتباط دارد، نقش مؤثر داشته باشند و صرفاً نباید درباره آنان تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه حضور جوانان در جلسات مرتبط با این حوزه ضروری است، افزود: آنان باید درباره برنامه‌ها و تصمیماتی که برایشان اتخاذ می‌شود اظهارنظر کنند، چرا که تصمیم‌گیری بدون مشارکت جامعه هدف، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

برنامه جامع برای مسائل جوانان تدوین شود

احمدی‌زاده همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع، عملیاتی و قابل اجرا برای حوزه جوانان تأکید کرد و گفت: آسیب‌های موجود، راهکارهای پیشگیری و اقدامات اجرایی باید به‌صورت دقیق شناسایی و برای مدیریت مسائل جوانان برنامه‌ای منسجم تدوین شود.

وی افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی در میان جوانان و نوجوانان را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اعتیاد، ناامیدی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی و برخی آسیب‌های ناشی از فضای مجازی، ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت جوانان را دوچندان کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با اشاره به نقش جوانان در آینده استان و کشور افزود: جوانان می‌توانند در آینده در عرصه‌های مدیریتی، علمی، کارآفرینی و اجتماعی نقش‌آفرین باشند و باید از هم‌اکنون برای حفظ و تقویت این سرمایه انسانی برنامه‌ریزی شود.

احمدی‌زاده بر تقویت برنامه‌های نشاط‌آفرین و امیدبخش برای جوانان نیز تأکید کرد و گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد فرصت‌های تعامل و همدلی میان جوانان کمک کند.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های مختلف در حوزه جوانان، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان آنها تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی، پرهیز از موازی‌کاری و تمرکز بر مسائل واقعی جوانان باید در دستور کار نهادهای مسئول قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با تأکید بر اینکه توجه به مسائل جوانان نباید به مرکز استان محدود شود، گفت: فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها باید متناسب با شرایط و نیازهای هر منطقه، مسائل جوانان را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند.

احمدی‌زاده خاطرنشان کرد: توزیع امکانات، فرصت‌ها و خدمات حوزه جوانان باید با رعایت عدالت و توازن انجام شود تا ظرفیت‌های جوانان در سراسر استان مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان گفت: موضوع جوانان مسئولیت یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست، بلکه موضوعی بین‌بخشی و مرتبط با آینده استان است؛ بنابراین همه دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف قانونی خود مسئولیت‌پذیر باشند و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای توانمندسازی و حمایت از جوانان نقش‌آفرینی کنند.