بازخوانی سه دوره ایستادگی مردم ایران در هفته دفاع مقدس فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید کوشکی صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس گفت: شجاعت و استقامت ملت ایران موجب شد دشمن پس از هشت سال جنگ نتواند به اهداف خود دست پیدا کند و شرایط مورد نظرش را به کشور تحمیل کند.

وی افزود: تجربه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون نشان داده است که تلفیق ارزش‌های ملی و اسلامی، حضور مردم در صحنه و توان نیروهای مسلح، از عوامل اصلی ایستادگی کشور در برابر جنگ‌های تحمیلی بوده است.

کوشکی با تأکید بر نقش ایمان و اراده مردم در مقابله با دشمن گفت: قدرت و عظمت الهی در اراده مردان و زنان مؤمنی قرار گرفته که در برابر شرورترین و جنایتکارترین افراد ایستاده‌اند.

وی با اشاره به حملات دشمن علیه غیرنظامیان ادامه داد: دشمن در این جنگ از زن، مرد و کودک دریغ نکرده و نمونه‌های این جنایات را در کشور خودمان نیز شاهد بوده‌ایم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فارس گفت: دشمنی که امروز در مقابل ما قرار دارد، جز با قدرت، مقاومت و ایستادگی وادار به عقب‌نشینی نخواهد شد.

کوشکی با اشاره به شباهت‌های دفاع مقدس اول، دوم و سوم بیان کرد: تلفیق ارزش‌های ملی و اسلامی، حضور مردم در صحنه، رهبری و درایت امامین انقلاب، توان نیروهای مسلح و بی‌نیازی از استکبار و وابستگی به کشورهای دیگر از وجوه مشترک این دوره‌هاست.

وی افزود: در دفاع مقدس اول، کشور با وابستگی تسلیحاتی به خارج از مرزها مواجه بود، اما در دفاع مقدس دوم و سوم اتفاق بزرگی به دست جوانان و نخبگان عرصه فناوری رقم خورد.

ایران در حوزه تسلیحات مستقل است

کوشکی تصریح کرد: امروز به برکت مدیریت و رهبری امام شهید، از لحاظ تسلیحات و قدرت آتش مستقل هستیم و آنچه را اراده کنیم انجام می‌دهیم. جمهوری اسلامی ایران ذیل هیچ کشوری تعریف نمی‌شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری محور مقاومت گفت: در دفاع مقدس اول، محور مقاومت وجود نداشت، اما امروز این محور به یکی از ابزارهای مهم جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس فارس ادامه داد: فرزندان برآمده از اسلام ناب را در یمن می‌بینیم که با قدرت و جسارت در برابر ساختار استکباری ایستاده‌اند.

مذاکره بخشی از جنگ است

کوشکی با بیان اینکه پیروزی در دفاع سوم تاکنون به مدد الهی و ایستادگی نیروهای مسلح و مردم حاصل شده است، گفت: این پیروزی در سه خاکریز شامل خاکریزهای نبرد در جنوب، خیابان‌ها و مذاکره حاصل شده است.

وی افزود: امروز مذاکره بخشی از جنگ است و موضوعی جدا از آن نیست. به فضل الهی این پیروزی در هر سه خاکریز تثبیت خواهد شد و امیدواریم مردم ایران این مسیر را با قدرت ادامه دهند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فارس با تقدیر از عملکرد خبرنگاران، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی در جنگ‌های اخیر اظهار کرد: یکی از تفاوت‌های اصلی دفاع مقدس اول با دفاع مقدس دوم و سوم این است که خبرنگاران، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی در این نبرد به خوبی امتحان پس دادند.

کوشکی افزود: همان‌گونه که توپخانه، موشک و سلاح نیروهای مسلح در میدان نبرد اثرگذار است، قلم، دوربین و فعالیت رسانه‌ای نیز می‌تواند گاهی به اندازه ده‌ها موشک در برابر دشمن اثر داشته باشد.

برنامه‌های هفته دفاع مقدس در فارس

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دفاع مقدس گفت: از فردا امکان بازدید مردم و گروه‌های مردمی از برخی برنامه‌ها و نمایشگاه‌ها در نوبت صبح و بعدازظهر فراهم خواهد شد.

کوشکی رونمایی از کتاب‌های حوزه دفاع مقدس، برگزاری یادواره‌های شهدا در سراسر استان، برپایی نمایشگاه‌های مرتبط با دفاع مقدس و اجرای برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای را از جمله برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

وی افزود: صداوسیمای استان فارس نیز برنامه‌های متنوعی برای این هفته تدارک دیده و امسال تلاش شده است به جای تمرکز برنامه‌ها در شیراز، برنامه‌های زنده شبانه در چند شهر و نقطه استان برگزار شود.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس فارس همچنین از برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، سرکشی از خانواده‌های شهدا، دیدار با راویان و پیشکسوتان، اجرای برنامه‌های ویژه مدارس و دانشگاه‌ها، خاطره‌گویی و تکریم نویسندگان و استادان درس دفاع مقدس خبر داد.

کوشکی در پایان با اشاره به ظرفیت مساجد و موکب‌ها گفت: مساجد فعال و پرکار و موکب‌های شبانه از مفاخر و ابداعات انقلاب اسلامی هستند و باید ظرفیت آنها در برنامه‌های فرهنگی و ترویجی مورد توجه قرار گیرد.