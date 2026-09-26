جهاد تبیین باید به گفتمان اصلی فعالیت طلاب تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا رئیسیزاده عصر شنبه در جلسه جهاد تبیین اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس، با اشاره به اهمیت نقش مبلغان گفت: طلابی که با وجود فرصتهای مختلف برای رشد علمی و موقعیتی، حضور در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده را برای تبلیغ انتخاب کردهاند، اولویتهای اصلی خود را شناختهاند.
وی افزود: جایگاه افراد در این مسیر اهمیت اصلی ندارد و مهم این است که همه ما خود را مبلغ دین بدانیم و برای این مسئولیت، اعتبار و کرامت ویژهای قائل باشیم.
مدیر مؤسسه امیر بیان استان فارس با بیان اینکه عالم بر اساس قواعد و طراحی الهی حرکت میکند، گفت: جبهه حق و باطل و تقابل میان این دو، بخشی از سنتهای الهی است و انسان نمیتواند خارج از این چارچوب به نتیجه مطلوب برسد.
رئیسیزاده با اشاره به مفهوم ولایت در قرآن بیان کرد: انسان در نهایت باید خود را در یکی از دو مسیر ولایت الهی یا ولایت طاغوت تعریف کند و امکان بیطرفی مطلق در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: تجربه تاریخی نیز نشان میدهد کسانی که در مسیر ولایت الهی حرکت کردهاند، حتی در مقاطع ظاهری شکست و تنهایی، در نهایت جریان آنها استمرار پیدا کرده است؛ همانگونه که واقعه کربلا با وجود شهادت امام حسین(ع) به پایان جریان حق منجر نشد.
همه بنبستها به دست قدرت خدا باز میشود
رئیسیزاده با اشاره به برخی دیدگاههای رهبر جمهوری اسلامی درباره ایمان و توکل اظهار کرد: یکی از نکات مهم برای طلاب و مبلغان این است که در مواجهه با مشکلات میدانی و تبلیغی، دچار بنبست ذهنی نشوند.
وی افزود: در عرصه تبلیغ ممکن است طلبه با مشکلاتی در روستا یا شهر محل فعالیت خود مواجه شود و احساس کند تلاشهایش نتیجه نمیدهد، اما باور به قدرت الهی باید مانع از ناامیدی او شود.
مدیر مؤسسه امیر بیان استان فارس با اشاره به نمونههایی از تاریخ اسلام و انقلاب گفت: بسیاری از بنبستهایی که در مقاطع مختلف در برابر جبهه حق قرار گرفته، با توکل و امداد الهی برطرف شده است و این مسئله باید برای مبلغان، مایه انگیزه و استمرار در مسیر باشد.
حفظ محور جریان حق، نیازمند بصیرت است
رئیسیزاده با اشاره به نقش محوری رهبران جریانهای دینی و سیاسی گفت: دشمنان در برخی مقاطع تلاش میکنند با هدف قرار دادن محور یک جریان، انسجام آن را دچار اختلال کنند و از همین رو شناخت جایگاه محورهای فکری و حفظ انسجام جریان حق اهمیت دارد.
وی با اشاره به واقعه احد افزود: یکی از شیوههای دشمن، اعلام زودهنگام شکست جبهه حق است؛ بنابراین مبلغان نباید با مشاهده یک ناکامی یا مشکل مقطعی، آینده جریان دینی و اجتماعی را تمامشده تصور کنند.
خونخواهی را باید در مسیر تحقق آرمانها تعریف کرد
مدیر مؤسسه امیر بیان استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم خونخواهی در ادبیات مقاومت گفت: خونخواهی نباید صرفاً به معنای اقدام علیه یک فرد یا جریان خاص تعریف شود، بلکه باید آرمانی را که برای آن خون ریخته شده است، دنبال کرد.
رئیسیزاده ادامه داد: اگر هدف، تحقق جامعه توحیدی، تمدن اسلامی و فراهم شدن زمینه ظهور باشد، فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی نیز میتواند در همین مسیر تعریف شود و یکی از مهمترین مصادیق خونخواهی، تلاش برای تحقق این اهداف است.
وی تأکید کرد: مبلغان باید تلاش کنند اندیشه اسلامی در جامعه جریان پیدا کند و آثار آن در میان مردم، بهویژه نسل جوان، دیده شود.
طرح کلی اندیشه اسلامی ابزار کار مبلغان باشد
رئیسیزاده با توصیه به مبلغان برای استفاده از ظرفیتهای معرفتی و آموزشی موجود گفت: یکی از تجربههای مؤثر در فعالیت تبلیغی، تشکیل حلقههای معرفتی و آشنایی جوانان و مردم با مبانی اندیشه اسلامی است.
وی افزود: کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» میتواند به عنوان یکی از منابع محوری در این حلقهها مورد استفاده قرار گیرد و مبلغان میتوانند مباحث معرفتی خود را بر اساس مبانی مطرحشده در این اثر سامان دهند.
مدیر مؤسسه امیر بیان استان فارس گفت: اگر یک مبلغ بتواند حتی یک نفر را با اندیشه اسلامی و مبانی فکری مورد تأکید رهبر جمهوری اسلامی آشنا کند و این اندیشه را در محیط اجتماعی خود گسترش دهد، گامی مهم در مسیر فعالیت فرهنگی و تبلیغی برداشته است.
تبلیغ در مناطق محروم، عرصه مهم جهاد تبیین
رئیسیزاده در پایان با تقدیر از مبلغان حاضر در مناطق محروم و روستاهای استان فارس گفت: طلابی که در مناطق دورافتاده، روستاها و نقاط محروم به تبلیغ مشغول هستند، بخش مهمی از ظرفیت جهاد تبیین را تشکیل میدهند.
وی خاطرنشان کرد: مبلغان با حضور مستمر در میان مردم و آشنا کردن جامعه با مبانی دینی و اندیشه اسلامی میتوانند نقش مؤثری در تقویت معرفت عمومی و جریان یافتن گفتمان دینی در جامعه ایفا کنند.
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