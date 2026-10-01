گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح پنجشنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی فارس، گفت : این تفاهم‌نامه در ظاهر یک قرارداد اداری است، اما در حقیقت امضای یک اراده مشترک برای خدمت مؤثرتر به قرآن کریم محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه قرآن نباید صرفاً کتابی برای حفظ کردن یا قرائت در مراسم‌ها باشد، افزود: قرآن باید در متن زندگی مردم، از خانواده و دانشگاه تا محیط کار و سبک زندگی حضور داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ظرفیت شورای هماهنگی و توسعه قرآنی و جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی ظرفیت مهمی برای پیوند دادن دانش و پژوهش با مسائل اجتماعی است و اگر این ظرفیت در کنار توانمندی‌های قرآنی قرار گیرد، می‌توان از فعالیت‌های پراکنده به سمت یک زیست‌بوم قرآنی حرکت کرد.

ولدان ادامه داد: این تفاهم‌نامه باید در پنج محور «قرآن و جوان»، «قرآن و علم»، «قرآن و مسائل اجتماعی»، «قرآن و فناوری» و «قرآن و گفتمان‌سازی» دنبال شود.

وی با تأکید بر نقش نسل جوان در فعالیت‌های قرآنی گفت: جوانان نباید تنها شرکت‌کننده در برنامه‌های قرآنی باشند، بلکه باید به طراح و کنشگر اصلی این عرصه تبدیل شوند.

پیوند پژوهش‌های قرآنی با مسائل واقعی جامعه

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت پیوند پژوهش‌های قرآنی با مسائل واقعی جامعه تصریح کرد: باید از قرآن برای یافتن راهکارهای اخلاق حرفه‌ای، تربیت نسل جدید و ایجاد آرامش اجتماعی استفاده کرد.

ولدان افزود: اگر قرآن در زندگی مردم اثر نگذارد، میان معارف قرآنی و واقعیت‌های اجتماعی فاصله ایجاد خواهد شد.

وی همچنین فناوری و فضای دیجیتال را از عرصه‌های مهم ارتباط با نسل جدید دانست و گفت: جهاد دانشگاهی می‌تواند شریک مهمی در شناخت زبان و ابزارهای نوین باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: هدف تنها تولید برنامه نیست، بلکه باید گفتمانی تولید شود که مفاهیمی مانند خانواده و جامعه قرآنی را به ادبیات عمومی مردم تبدیل کند.

تفاهم‌نامه‌ها نباید در بایگانی بمانند

ولدان با هشدار نسبت به بایگانی شدن تفاهم‌نامه‌ها گفت: این توافق باید دارای هدف، برنامه، مسئول و زمان‌بندی مشخص باشد.

وی افزود: باید از دل این تفاهم‌نامه یک کارگروه مشترک قرآن و دانشگاه برای اجرای پروژه‌های ملموس شکل بگیرد تا خروجی همکاری‌ها برای جامعه قابل مشاهده باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه قرآن از جمله اساتید، پژوهشگران و مجموعه‌های مردمی گفت: هنر مدیریت قرآنی، هم‌افزایی این ظرفیت‌ها برای ساخت یک قدرت فرهنگی بزرگ است.

ولدان خاطرنشان کرد: قرآن زمانی در جامعه اثرگذار می‌شود که از متن کتاب به متن زندگی بیاید و هدف امروز، آغاز یک هم‌افزایی جدید برای تربیت انسان و تولید اندیشه قرآنی است