حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که حضورهای پی‌درپی مردم در خیابان چه معنایی دارد، گفت: اگر حضور مردم با نیت الهی و اخلاق الهی همراه شود، می‌تواند به نوعی تمرین انتظار تبدیل شود و انسان را برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر آماده کند.

وی با تأکید بر اینکه انتظار امام زمان(عج) به نشستن و دعا کردن محدود نمی‌شود، ادامه داد: انتظار یعنی انسان از خود بپرسد اگر امام زمان(عج) امروز ظهور کند، من کجای جبهه حق ایستاده‌ام و آیا برای دفاع از حقیقت و انجام مسئولیت خود آماده‌ام؟

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به آیه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» بیان کرد: قرآن درباره یاران حق تعبیر زیبایی دارد و از مردانی سخن می‌گوید که بر عهدی که با خدا بسته‌اند، صادق مانده‌اند؛ بنابراین یاری امام زمان(عج) از وفاداری به عهد الهی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به حضور شبانه مردم در خیابان‌های شیراز تصریح کرد: اگر این حضور در کنار ایمان، اخلاق، خدمت به مردم، رعایت حق‌الناس، صبر و بصیرت قرار گیرد، می‌تواند انسان را برای مسئولیتی بزرگ‌تر تربیت کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه ظهور یک حادثه بدون مقدمه نیست، گفت: در فرهنگ مهدویت، منتظر جامعه‌ای هستیم که عدالت را می‌خواهد، حقیقت را می‌شناسد و برای تحقق آن مسئولیت می‌پذیرد؛ بنابراین باید از خودمان بپرسیم برای ظهور چه ساخته‌ایم؟

وی ادامه داد: اگر منتظر امام زمان(عج) هستیم، باید دروغ را کمتر کنیم، حق‌الناس را جدی‌تر بگیریم، به یکدیگر رحم کنیم و اهل خدمت باشیم و در لحظه خطر جامعه را تنها نگذاریم.

حجت‌الاسلام ولدان افزود: اگر روزی دفاع از وطن و امنیت مردم نیازمند حضور ما شد، باید بدانیم وطن، مردم و امنیت عمومی عرصه مسئولیت اجتماعی ماست.

صرف حضور در خیابان، انسان را منتظر نمی‌کند

وی با بیان اینکه حضور در خیابان به‌خودی‌خود انسان را منتظر نمی‌کند، گفت: ممکن است کسی صدها شب در خیابان حضور داشته باشد اما دروغ بگوید، ظلم کند، حق مردم را ضایع کند و اخلاق را رعایت نکند؛ بنابراین آنچه به این حضور ارزش می‌دهد، نیت الهی و کیفیت رفتار انسان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس خطاب به جوانان گفت: اگر این حضور یک جوان را مسئول‌تر، مؤمن‌تر، صبورتر، خدمتگزارتر و فداکارتر کرده باشد، آن شب‌ها بخشی از شخصیت او شده است و همین ویژگی‌هاست که جامعه منتظر به آن نیاز دارد.

وی تصریح کرد: جامعه منتظر، جامعه آدم‌های تماشاگر نیست، بلکه جامعه آدم‌های پای کار است؛ خیابان می‌تواند دانشگاه انتظار باشد، به شرط آنکه انسان از خیابان تنها حضور جسم خود را به خانه نبرد، بلکه روحیه مسئولیت‌پذیری را نیز با خود همراه کند.

این شب‌ها را به سرمایه‌ای برای آینده تبدیل کنیم

حجت‌الاسلام ولدان با بیان اینکه نباید این شب‌ها را فراموش کرد، گفت: اگر از این شب‌ها ایمان، همبستگی، مسئولیت‌پذیری، غیرت، خدمت و آمادگی برای دفاع از حق را آموختیم، آن‌گاه این حضور می‌تواند به سرمایه‌ای برای آینده تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: در این صورت، فقط منتظر ظهور نخواهیم بود، بلکه خود را برای ظهور آماده خواهیم کرد.