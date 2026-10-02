نایکی از کاهش فروش و تعدیل نیرو خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نایکی در ادامه برنامه بازسازی خود برای بازگشت به مسیر رشد، از کاهش نیروی جدید و تغییر ساختار فعالیت‌های جهانی خود خبر داد.

به نوشته رویترز، این شرکت که با کاهش فروش، رقابت شدید و ضعف تقاضا در بازار چین مواجه است، اعلام کرده فعالیت‌های جهانی خود را در سه منطقه شامل آمریکا، آسیا-اقیانوسیه و چین بزرگ و منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا سازمان‌دهی خواهد کرد.

نایکی همچنین پیش‌بینی کرده است درآمد این شرکت در سال مالی ۲۰۲۷ با کاهش شدیدی در محدوده تک‌رقمی بالا مواجه شود؛ پیش‌بینی‌ای که پایین‌تر از انتظار تحلیلگران بازار است.

فروش نایکی در چین در سه‌ماهه نخست مالی ۲۶ درصد کاهش یافته است. چین برای چندین فصل متوالی یکی از نقاط ضعف اصلی این شرکت بوده و رقابت داخلی، ضعف نوآوری در محصولات و تخفیف‌های بیشتر از عوامل فشار بر عملکرد این بازار عنوان شده است.

نایکی اعلام کرده است برنامه بازسازی جدید این شرکت با هدف ایجاد حدود ۲.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی تا سال مالی ۲۰۳۱ دنبال خواهد شد.

این شرکت همچنین قصد دارد از ژانویه آینده حقوق فروش آنلاین محصولات خود را از برخی خرده‌فروشان بزرگ چینی پس بگیرد و کنترل بیشتری بر عملیات دیجیتال خود در این بازار اعمال کند.

در مقابل، فروش نایکی در آمریکای شمالی در سه‌ماهه مورد بررسی ۲ درصد افزایش یافته است. حاشیه سود ناخالص نیز به دلیل کاهش هزینه‌های لجستیکی بهبود پیدا کرده است.

با این حال، پیش‌بینی کاهش درآمد سال مالی آینده باعث افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران شد و سهام نایکی پس از انتشار این گزارش حدود ۸.۵ درصد کاهش یافت.