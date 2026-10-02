به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد خزایی‌پول اظهار کرد: مقابله با قاچاق چوب و صیانت از عرصه‌های جنگلی نیازمند رصد مستمر و حضور میدانی نیروهای حفاظتی است و در همین راستا تحرکات یک باند قاچاق چوب در شهرستان عباس‌آباد طی ماه‌های گذشته به‌صورت ویژه تحت نظر قرار گرفت.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با هدایت فرمانده و جانشین یگان حفاظت و همراهی نیروهای ویژه، مسیرهای تردد افراد مرتبط با این باند را شناسایی و به‌طور مستمر پایش کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ادامه داد: در جریان این عملیات، علاوه بر رصد زمینی، از ظرفیت‌های هوایی و پهپادهای مجهز به تجهیزات دید در شب نیز برای شناسایی و کنترل تحرکات افراد استفاده شد.

خزایی‌پول بیان کرد: پس از تکمیل اطلاعات و شناسایی مسیرهای تردد، نیروهای حفاظتی با اجرای کمین چندروزه و حضور شبانه در مناطق جنگلی و صعب‌العبور، در زمان مناسب وارد عمل شدند.

وی با اشاره به دستاورد این عملیات گفت: در این اقدام، ۶ نفر از اعضای باند قاچاق چوب دستگیر شدند و یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب‌آلات قاچاق، دو دستگاه اره موتوری، ۱۸ رأس دواب و ۲۴ اصله الوار جنگلی توسکا کشف و توقیف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر خاطرنشان کرد: اجرای چنین عملیات‌هایی نشان‌دهنده اهمیت پایش میدانی، اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از تجهیزات نوین برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی است.

خزایی‌پول افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفتند و برخورد با متخلفان و قاچاقچیان چوب و تخریب‌کنندگان منابع طبیعی با جدیت ادامه خواهد داشت.