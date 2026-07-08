مهرداد خزایی‌پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این عملیات پس از رصدهای اطلاعاتی و پایش مستمر نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس‌آباد و با همکاری فرماندهی انتظامی، کلانتری مرکزی و نیروهای بسیج به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران در این عملیات موفق شدند مخفیگاه این باند را شناسایی و ۱۹۶ قطعه الوار از گونه‌های ارزشمند راش، ون، توسکا و نمدار به حجم تقریبی ۱۹.۵ مترمکعب را کشف و ضبط کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با اشاره به نقش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در اجرای این مأموریت، گفت: این اقدام در چارچوب مصوبات شورای تأمین شهرستان عباس‌آباد و با همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی انجام شد که نتیجه آن شناسایی محل دپوی چوب‌های قاچاق، انهدام مخفیگاه و دستگیری یکی از عناصر اصلی این باند بود.

خزایی‌پول تصریح کرد: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، برای ادامه روند رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های امنیتی استان تحویل شد.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از جنگل‌های هیرکانی از اولویت‌های اصلی منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت با هرگونه قاچاق چوب، تخریب جنگل‌ها، تصرف اراضی ملی و تعرض به انفال با قاطعیت برخورد می‌کند و اجازه سوءاستفاده از سرمایه‌های طبیعی کشور را نخواهد داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر در پایان از همکاری دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی، سپاه، بسیج و نیروهای یگان حفاظت در اجرای این عملیات قدردانی کرد و از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی و قاچاق چوب را از طریق سامانه‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ گزارش کنند.