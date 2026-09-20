به گزارش خبرنگار مهر، حامد جعفری، دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان عصر یکشنبه در آیین رونمایی از پوستر این دوره از جشنواره در تالار اشرف استانداری اصفهان، با اشاره به برگزاری این دوره پس از جنگ و دفاع مقتدرانه کشور، اظهار کرد: برخلاف بسیاری از پیشبینیها، استقبال فیلمسازان از این دوره جلوهای کمسابقه داشته و در بخش ملی ۷۷۱ اثر در قالب فیلمهای بلند داستانی، کوتاه، پویانمایی، مستند و آثار مرتبط با فناوریهای نوین ارائه شده است.
وی افزود: این تعداد صرفاً یک آمار نیست، بلکه نشانهای از ظرفیت گستردهای است که همچنان در سینمای کودکان و نوجوانان کشور زنده است؛ چراکه پشت هر اثر، ماهها اندیشه، تلاش و آفرینش جمعی قرار دارد و در پس این حجم از تولیدات نیز باور فیلمسازان به اهمیت مخاطبی دیده میشود که آینده فرهنگی کشور را رقم خواهد زد.
جعفری ادامه داد: بنیاد سینمایی فارابی در دوره جدید با ریلگذاری و فراهمکردن زمینههای لازم، شرایطی ایجاد کرد که ثمره آن در استقبال گستردهتر فیلمسازان از جشنواره دیده میشود.
دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان تأکید کرد: سینمای کودک، سینمایی فرعی و حاشیهای نیست، بلکه بخش مهمی از متن اصلی سینمای ایران است و اگر سینما را یکی از مهمترین ابزارهای شکلدهی به حافظه، تخیل و جهانبینی نسلها بدانیم، سینمای کودک و نوجوان از بنیادیترین عرصههای فرهنگی کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به تغییرات جهان کودکان و نوجوانان گفت: نسل امروز در معرض تصویر، فناوری و روایتهای گوناگون قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری با انتخابهای متنوع مواجه است؛ از این رو سینمای کودک امروز بیش از گذشته به خلاقیت، کیفیت، شناخت مخاطب و اعتماد به جهانبینی او نیاز دارد.
جعفری تصریح کرد: کودک و نوجوان را نمیتوان صرفاً مخاطبی کوچکتر از بزرگسالان دانست، بلکه او صاحب جهان مستقل خود با پرسشها، رویاها و امیدهای خاص است؛ بنابراین فیلم کودک اثری نیست که صرفاً شخصیت اصلی آن کودک باشد، بلکه فیلمی است که بتواند جهان را از منظر کودک ببیند و با زبان او گفتوگو کند.
وی با بیان اینکه استقبال گسترده فیلمسازان از جشنواره فرصتی ارزشمند است، گفت: در کنار این استقبال باید ضرورت توجه به اقتصاد تولید، استمرار اکران، توسعه محصول، مخاطب، حمایت از استعدادهای جوان و ایجاد زمینهای پایدار برای تولید آثار باکیفیت را نیز مورد توجه قرار داد.
دبیر جشنواره ادامه داد: هدف نباید صرفاً افزایش تعداد آثار متقاضی باشد، بلکه مسئله اصلی ساختن آیندهای پایدار برای سینمای کودک و نوجوان است؛ آیندهای که در آن فیلمساز امکان تجربه و تماشا داشته باشد و کودک و نوجوان نیز خود را در سینمای ملی صاحب جایگاه بداند.
جعفری جشنواره را فراتر از محل نمایش و داوری فیلمها دانست و افزود: جشنواره میتواند عرصهای برای گفتوگوی نسلها، گفتوگوی سینما با جامعه و گفتوگوی فرهنگ ایران با جهان امروز باشد.
وی با اشاره به سابقه این رویداد اظهار کرد: سیوهشتمین دوره جشنواره رسماً آغاز میشود، اما در حقیقت بیش از ۳۸ سال تجربه را با خود به آینده میبریم؛ نسلهای بسیاری با این جشنواره خاطره ساختهاند و برخی از کودکان دیروز امروز در جایگاه فیلمساز، هنرمند، منتقد و مدیر فرهنگی در کنار ما ایستادهاند که شاید ماندگارترین دستاورد یک جشنواره باشد.
جعفری اصفهان را شهری شایسته برای میزبانی این رویداد فرهنگی دانست و گفت: اصفهان یکی از گنجینههای بزرگ فرهنگ و هنر ایران است و میتواند پیوند میان میراث فرهنگی گذشته و آینده فرهنگی کشور را به نمایش بگذارد.
وی همچنین به بخش ویژه این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: برای این بخش پوستر مستقلی طراحی شده است؛ پوستری که با رنگها و خطوط کودکانه خود به جهانی اشاره دارد که در آن کودک میتواند با مداد، دوربین و خیال، آینده خود را نقاشی کند.
دبیر جشنواره افزود: این بخش به کودکانی میپردازد که رویاهایشان در مدرسه به قامت ملکوت قد کشیدند و جهان نمیتواند مدرسه شجره طیبه میناب و کودکان آن را فراموش کند.
کودکان باید در جشنواره فیلم نقش اول را داشته باشند
علی قاسمزاده، شهردار اصفهان نیز در این آیین با ابراز خرسندی از بازگشت جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به اصفهان گفت: برگزاری دوباره این جشنواره در اصفهان برای مردم و بهویژه کودکان شهر اهمیت ویژهای دارد و بچههای اصفهان هر سال چشمانتظار این رویداد هستند.
قاسمزاده اظهار کرد: از زبان مردم اصفهان، احساس خرسندی خود را از برگزاری دوباره جشنواره در این شهر بیان میکنم و از اینکه کودکان شهر میتوانند بار دیگر میزبان و مخاطب این رویداد باشند، خوشحالم.
وی با اشاره به گفتوگویی با یکی از نوجوانان اصفهانی افزود: یکی از بچههای شهر در گفتوگویی به من گفت نسل آیندهساز ما آماده است؛ ما آمادگی داریم ایران را بسازیم، پس چرا به ما فرصت نمیدهید؟
شهردار اصفهان تأکید کرد: این نگاه باید در سیاستگذاری جشنواره نیز مورد توجه قرار گیرد و کودکان و نوجوانان صرفاً مخاطب جشنواره نباشند، بلکه نقش اصلی را در آن ایفا کنند.
قاسمزاده ادامه داد: یکی از تأکیدات ما این است که کودکان در افتتاحیه و برنامههای جشنواره در ردیفهای نخست قرار گیرند و بزرگسالان به ردیفهای عقبتر بروند؛ زیرا جشنواره متعلق به کودکان و نوجوانان است و باید ارتباط واقعی با آنها برقرار شود.
وی با اشاره به تجربه دوره گذشته جشنواره گفت: سال گذشته در بخشی از برنامهها برای برقراری ارتباط با کودکان تلاش شد، اما واکنش مورد انتظار شکل نگرفت؛ بنابراین باید محوریت خود بچهها در طراحی و اجرای برنامهها جدیتر مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این آیین، از دو پوستر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان رونمایی شد که یکی از آنها به یاد شهدای دانشآموز مدرسه میناب طراحی شده است.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۱۱ مهرماه سال جاری در اصفهان برگزار میشود.
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