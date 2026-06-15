انتشار فراخوان جشنواره کودک با یک بخش ویژه برای میناب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فراخوان سی و هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران توسط بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد. این دوره از جشنواره در بخشهای رقابتی و جنبی برگزار میشود و پذیرای آثار سینمایی بلند، کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه کودک و نوجوان خواهد بود.
در بخش اصلی جشنواره، آثار ایرانی و خارجی در قالب مسابقه فیلمهای بلند و مسابقه فیلمهای کوتاه ارزیابی میشوند و برگزیدگان، پروانه زرین جشنواره را در رشتههای مختلف دریافت خواهند کرد. همچنین هیئت داوران کودک و نوجوان نیز مطابق روال جشنواره، برگزیده خود را معرفی میکند.
در فراخوان دوره سیوهشتم، علاوه بر بخشهای اصلی، بخشهایی همچون «بخش ویژه میناب» با موضوع کودکان و آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و «آینه سینمای کودک و نوجوان» برای مرور و ارزیابی آثار منتخب نمایشدادهشده در سینما، تلویزیون و سکوهای نمایش خانگی پیشبینی شده است.
بر اساس این فراخوان، ثبتنام و ارائه نسخه قابل بازبینی آثار از ۳۰ خرداد تا اول شهریور ۱۴۰۵ انجام میشود و آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی آثار پذیرفتهشده، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت اثر و دریافت اطلاعات تکمیلی، از طریق سایت جشنواره و دبیرخانه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اقدام کنند.
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