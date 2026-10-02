حق پرست: به دنبال خوش رنگ ترین مدال برای مردم ایران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی حق‌پرست دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال پس از پیروزی تیم ملی مقابل پاکستان و راه‌ یابی ایران به فینال بازی‌های آسیایی آیچی_ناگویا اظهار داشت: سلام عرض می‌کنم خدمت مردم عزیز کشورم ایران. همان‌طور که مشاهده کردید، توانستیم از سد پاکستان با نتیجه سه بر صفر عبور کنیم. امیدوارم در فینال هم بتوانیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم و خوش‌ رنگ‌ترین مدال را برای ایران به دست بیاوریم.



وی در واکنش به این سؤال که از بین چین و ژاپن یک تیم به فینال می‌آید و آیا بهتر نیست آن تیم ژاپن باشد تا انتقام قهرمانی آسیا را از آنها بگیریم، گفت: برای ما فرقی ندارد چه تیمی بالا می‌آید. ما صددرصد تلاش می‌کنیم هر تیمی که به فینال می‌آید را شکست دهیم و مقام اول را کسب کنیم.



وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا فردا مردم ایران در فینال منتظر مدال طلای والیبال در بازی‌های آسیایی ناگویا باشند، گفت: همه بچه‌ها صددرصد توانشان را می‌گذارند تا خوش‌ رنگ‌ترین مدال را برای مردم ایران کسب کنیم.

