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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

برد راحت والیبال ایران مقابل پاکستان؛شاگردان پیاتزا فینالیست شدند

برد راحت والیبال ایران مقابل پاکستان؛شاگردان پیاتزا فینالیست شدند

تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با شکست پاکستان به مرحله فینال راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سیزدهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه‌نهایی از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح روز جمعه (دهم مهرماه) به مصاف تیم پاکستان رفت. ملی‌پوشان ایران در این مسابقه با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شدند و به مرحله فینال راه پیدا کردند.

شاگردان پیاتزا در سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۱، پیروز میدان شدند.

ملی‌پوشان والیبال در مرحله نیمه‌نهایی کار سختی مقابل پاکستان نداشتند و با ارائه نمایشی مقتدرانه و اختلاف امتیاز بالا، حریف خود را شکست دادند و به فینال راه یافتند. ملی‌پوشان ایران حالا باید در دیدار نهایی به مصاف برنده جدال چین و ژاپن بروند تا برای کسب عنوان قهرمانی تلاش کنند.

تیم والیبال ایران با ترکیب امین اسماعیل نژاد، عرشیا به‌نژاد، سید عیسی ناصری، محمد ولی‌زاده، مرتضی شریفی، علی حق پرست، حسین حاجی کلاته و با هدایت روبرتو پیاتزا به میدان رفت.

کد مطلب 6965136
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • مختار IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      5 0
      پاسخ
      تازمانی که احساس جای خودش به ایمان ندهد نتایج به همین شکل باری به هرجهت است بازیکنی که قهرمان جهان شده (دررده سنی امید)بایدایمان داشته باشدکه میتواند

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