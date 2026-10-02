برد راحت والیبال ایران مقابل پاکستان؛شاگردان پیاتزا فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در سیزدهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه‌نهایی از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح روز جمعه (دهم مهرماه) به مصاف تیم پاکستان رفت. ملی‌پوشان ایران در این مسابقه با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شدند و به مرحله فینال راه پیدا کردند.



شاگردان پیاتزا در سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۱، پیروز میدان شدند.

ملی‌پوشان والیبال در مرحله نیمه‌نهایی کار سختی مقابل پاکستان نداشتند و با ارائه نمایشی مقتدرانه و اختلاف امتیاز بالا، حریف خود را شکست دادند و به فینال راه یافتند. ملی‌پوشان ایران حالا باید در دیدار نهایی به مصاف برنده جدال چین و ژاپن بروند تا برای کسب عنوان قهرمانی تلاش کنند.



تیم والیبال ایران با ترکیب امین اسماعیل نژاد، عرشیا به‌نژاد، سید عیسی ناصری، محمد ولی‌زاده، مرتضی شریفی، علی حق پرست، حسین حاجی کلاته و با هدایت روبرتو پیاتزا به میدان رفت.