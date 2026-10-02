شهردار نیویورک: آمریکا عضو دادگاه کیفری شود و نتانیاهو را بازداشت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد که اگر قدرت داشت آمریکا را عضو دادگاه کیفری بین المللی کرده و حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بازداشت می کرد.

وی اضافه کرد: دولت آمریکا باید به این دادگاه بپیوندد و به تمام احکام صادره از سوی آن احترام بگذارد. ۱۲۴ کشور عضو آن هستند اما آمریکا و اسرائیل این دادگاه را به رسمیت نمی شناسند.

ممدانی پیشتر نیز در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت نتانیاهو از تریبون این سازمان برای تکرار «دروغ‌هایی» استفاده کرده که با هدف تطهیر اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان انجام می‌شود.

وی افزود: هیچ دروغی نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان بر اساس حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب است.

نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل که برای صندلی‌های خالی صورت گرفت، ممدانی را به «تحریف واقعیت» درباره اسرائیل و نظامیان این رژیم متهم کرد و گفت: «شرم بر شما برای تحریف حقایق.» او همچنین ممدانی را متهم کرد که با حمایت از حماس و مواضعش علیه اسرائیل، امنیت یهودیان نیویورک را به خطر انداخته است.