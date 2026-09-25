سخنرانی خصمانه نتانیاهو، انزوای اسرائیل را اثبات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور چند ساعته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جنجال‌های گسترده‌ای همراه بود. بلافاصله بعد از فرود هواپیمای نتانیاهو در فرودگاهی دوردست و نظامی در نیوجرسی، یهودیان ارتدوکس ضد صهیونیسم با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی که نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» توصیف می‌کردند، به همراه گروه‌های یهودی آمریکایی مخالف جنایات رژیم صهیونیستی و سازمان‌های غربی و فلسطینیِ مخالف جنگ غزه تظاهرات اعتراض آمیز به راه انداختند.

روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحرونوت» با تمرکز بر خروج ده‌ها تن از نمایندگان کشورهای مختلف از سالن اجلاس، به انزوای بین المللی رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس، بزرگ‌ترین خبرگزاری جهان، این سخنرانی را «حمله‌ای خشن به منتقدان سیاست‌های نتانیاهو» توصیف کرد و یادآور شد که سخنان او «بیشتر شبیه یک سخنرانی انتخاباتی» بود که بیشتر خطاب به مخاطبان اسرائیلی بود تا افکار عمومی جهان.

همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نتانیاهو در این سفر کوتاه برنامه‌ای برای دیدار با مقامات آمریکایی نداشت و با شهردار نیویورک (زهران ممدانی) نیز درگیر شد. این خبرگزاری نیز سخنرانی نتانیاهو را «خصمانه و تهاجمی» توصیف کرد.

روزنامه نیویورک تایمز نیز به سخنرانی چالش‌برانگیز نتانیاهو پرداخته و نوشت که او حملات تندی را علیه مخالفانش آغاز کرد و در این میان، اوج خشم وی علیه زهران ممدانی شهردار نیویورک مطرح شد.

روزنامه فرانسوی لوموند نیز در تیترهای اصلی وب‌سایت خود به این سخنرانی پرداخت و در یکی از آن‌ها نوشت: نتانیاهو به اتهامات مطرح‌ شده علیه اسرائیل در سازمان ملل پاسخ می‌دهد.

روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» نیز روی «سالن خالی» هنگام ایراد سخنرانی او تمرکز کرد و شبکه «ان‌بی‌سی» خروج ده‌ها تن از حاضران به محض پشت تریبون رفتن او را برجسته ساخت.

این گزارش می‌افزاید که نتانیاهو سابقه طولانی در افزودن تمهیدات، ترفندها و شیوه‌های فریبکارانه به سخنرانی‌های خود در مجمع عمومی دارد.

روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز نوشت که سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، انزوای او را برجسته‌تر ساخت.

روزنامه «دیلی میل» نیز بر خروج دیپلمات‌ها از سالن هم‌زمان با حضور نتانیاهو برای ایراد سخنرانی تمرکز کرد و نوشت: هنگامی که او سخنان خود را آغاز کرد، بیشتر صندلی‌های قابل مشاهده خالی بود، در حالی که اعضای هیئت همراه او ایستاده و دست می‌زدند؛ امری که دبیر جلسه را ناچار ساخت پس از سر دادن شعارهای اعتراض‌آمیز و ناآرامی‌ها، مکرراً از حضار بخواهد نظم را رعایت کنند.

روزنامه «واشنگتن پست» نیز در تیتر اصلی خود نوشت: نتانیاهوی منزوی در جستجوی انتخاب مجدد در انتخابات، پشت تریبون سازمان ملل قرار گرفت.» به نوشته این روزنامه، نتانیاهو در جریان این سفر کوتاه هیچ‌گونه دیدار سیاسی مهمی برگزار نکرد؛ این امر توانایی او در دفاع از اسرائیل در عرصه بین‌المللی را زیر سوال برده است.