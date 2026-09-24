به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،«زهران ممدانی» شهردار نیویورک، در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت نتانیاهو از تریبون این سازمان برای تکرار «دروغ‌هایی» استفاده کرده که با هدف تطهیر اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان انجام می‌شود.

وی افزود: هیچ دروغی نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان بر اساس حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب است.

نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل که برای صندلی‌های خالی صورت گرفت، ممدانی را به «تحریف واقعیت» درباره اسرائیل و نظامیان این رژیم متهم کرد و گفت: «شرم بر شما برای تحریف حقایق.» او همچنین ممدانی را متهم کرد که با حمایت از حماس و مواضعش علیه اسرائیل، امنیت یهودیان نیویورک را به خطر انداخته است.

نتانیاهو پیش از سخنرانی نیز گفته بود که در سازمان ملل قصد دارد «حقیقت» درباره ممدانی را بیان کند.

او در پیامی خطاب به شهردار نیویورک، وی را به حمایت از حماس و تحریک ناآرامی علیه یهودیان نیویورک متهم کرده بود.