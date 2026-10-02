اقتدار مثال زدنی ایران؛ قدرت تسلیحاتی ۲ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر، اقتدار نیروهای مسلح ایران اسلامی در هفت ماهی که از جنگ تحمیلی رمضان می گذرد را مثال زدنی دانست.

وی با بیان اینکه راهبرد نظامی ایران برگرفته از مقاومت ایران اسلامی است، افزود: تولیدات تسلیحات و تجهیزات دفاعی ما در طول یک سال گذشته دو برابر شده است

امام جمعه دیباج با اشاره به موفقیت های نیروهای مسلح ایران اسلامی در یکی دو سال اخیر، ابراز کرد: به گفته برخی کارشناسان تولید بعضی محصولات راهبردی مثل موشک و پهپاد تا سه برابر افزایش یافته است.

قریب با بیان اینکه این توانمندی ها به همت جوانان متدین و انقلابی بومی محقق شده است، بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد از تجهیزات دفاعی ما در داخل تولید می‌شود و این نشان از توانمندی های بومی کشورمان دارد.

وی با بیان اینکه برخی مراکز نظامی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان خسارات جدی دیده بودند نیز به سرعت و دقت و بهتر از گذشته، بازسازی شده است، افزود: نیروهای متدین و جوانان انقلابی، توان نظامی ایران را نه تنها به حالت اول برگردانده بلکه ارتقا نیز داده اند

امام جمعه دیباج با بیان اینکه ایران به خودکفایی نظامی رسیده است، گفت: پیام راهبردی این خودکفایی به دشمنان این است که اگر دست از پا خطا کنند با شدت تنبیه خواهند شد.

قریب با بیان اینکه قوت سلاح‌های پدافندی دشمنان را کلافه کرده است ابراز کرد: امروز در جایگاهی هستیم که دشمن خودش را از ایران اسلامی عقب تر می داند.

وی همچنین هفته نیروی انتظامی را هم گرامی داشت و افزود: نیروی انتظامی یکی از ستون‌های امنیت و اقتدار کشور است جوانان مومن و انقلابی این نیرو در کنارِ دیگر نیروهای مسلح جانفشانی می‌کنند.

امام جمعه دیباج سالروز شهادت شهید نصرالله را هم گرامی داشت و گفت: سید حسن نصرالله با عنایت الهی و با اخلاص و تدبیر خود لبنان را از ضعیف‌ترین کشورِ هم مرز با رژیم غاصب صهیونیستی به کشوری قدرتمند تبدیل کرد به نحوی که امروز مقاومت لبنان خاری در چشم دشمنان محسوب می‌شود.